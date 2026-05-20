Герой России Ликонцев: В войсках беспилотных систем создадут казачьи подразделения

За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.
В создаваемых войсках беспилотных систем Минобороны России появятся казачьи подразделения, основу которых составят бойцы с опытом работы с БПЛА в зоне СВО.
Как заявил НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь», Герой России Олег Ликонцев, решение позволит систематизировать накопленный опыт и изменить подход к обеспечению таких подразделений.
«Казачьи подразделения воюют в Донбассе с 2014 года. Ребята обладают огромным опытом. В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему – и работа ведется уже общим коллективом», – заявил комбриг.
Он подчеркнул, что современные казачьи подразделения активно используют технологии БПЛА. «Сегодня в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы», – отметил командир. По его словам, дроны применяются не только для разведки и ударов, но и для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и продовольствия.
Ликонцев добавил, что в подразделения операторов БПЛА необходимо привлекать бойцов с подходящими навыками. «Сейчас уже нет казаков на конях с шашками», – отметил он, пояснив, что для управления беспилотниками нужны специалисты с развитой моторикой и соответствующей подготовкой.
Герой России также подчеркнул, что БПЛА важны, но не решают всех задач современной войны. «Беспилотник – это лишь один из инструментов войны», – заявил Ликонцев, добавив, что ключевую роль по-прежнему играет присутствие бойцов на земле – пока на землю не ступит нога солдата, территория считается «серой зоной».
Ранее Кубанское казачье войско сформировало специальный отряд БАРС-38, где особое внимание уделяется подготовке к управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и средствам радиоэлектронной борьбы.