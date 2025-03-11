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Кубанское казачье войско создало отряд БАРС-38 «Гроза» для участия в спецоперации
Кубанское казачье войско объявило о создании нового отряда БАРС-38 «Гроза», который будет заниматься углубленной подготовкой по управлению беспилотными летательными аппаратами для участия в спецоперации.
Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов сообщил о формировании нового отряда БАРС-38 «Гроза», сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества. Этот отряд, пятый среди кубанских подразделений, был создан для выполнения задач в рамках специальной военной операции (СВО) и укомплектован казаками Кубанского казачьего войска.
Особое внимание в подразделении уделяется подготовке к управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и средствам радиоэлектронной борьбы. Молодых бойцов будут обучать специалисты-операторы БПЛА. Командиром отряда стал боец с позывным «Персей», имеющий опыт участия в СВО.
Кроме БАРС-38, Кубанское казачье войско включает другие отряды, такие как БАРС-1, участвовавший в боях на Запорожском направлении, БАРС-16, известный обороной Красного Лимана, а также БАРС-11. Кроме того, в состав казачьего войска вошел отряд БАРС-20 имени Ильи Муромца, участвующий в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях.
Всего в СВО участвуют более 9,2 тыс. кубанских казаков. Из них около 1,7 тыс. удостоены государственных наград. Среди казаков есть два Героя России – Дмитрий Дарченко и Владимир Гавриленко. Они получили это высшее звание посмертно.
Абсолютное большинство бойцов в добровольческих отрядах являются казаками Кубанского казачьего войска. Есть и представители других регионов, которые уже в составе подразделений принимают казачью присягу на передовой.
В числе бойцов – неравнодушные казаки из всех районных казачьих обществ Краснодарского края. В рядах воинов – с учетом ротации уже более 2,5 тысячи совершеннолетних представителей Союза казачьей молодежи Кубани. Такой показатель – результат качественно выстроенной системы непрерывного казачьего образования в регионе. С малых лет казачатам прививают чувство патриотизма, любви к Отечеству.