Лидеры стран СНГ утвердили создание формата «СНГ плюс»

Государства СНГ приняли решение об учреждении формата «СНГ плюс»

Tекст: Мария Иванова

Лидеры стран Содружества Независимых Государств утвердили создание формата «СНГ плюс» на саммите в Душанбе, сообщает ТАСС. Об этом стало известно из перечня документов, опубликованного Кремлем по итогам встречи на высшем уровне.

Решение о создании нового механизма было принято вместе с декларациями и концепциями по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом и военного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что Москва поддерживает новый формат. По его словам, это позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ иные страны и международные структуры.

Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что инициатива эффективна и позволит при необходимости подключать к работе отдельные внешние государства для решения конкретных вопросов.

Идея создания формата «СНГ плюс» обсуждается уже несколько лет и ранее звучала на различных международных площадках. Новая инициатива должна сделать работу Содружества более открытой для партнерских государств, не входящих в организацию. Формат призван расширить возможности диалога, прежде всего в сферах экономики и безопасности.