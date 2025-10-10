Лидеры стран СНГ утвердили создание формата «СНГ плюс»

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».6 комментариев
На саммите в Душанбе лидеры стран СНГ утвердили новый формат сотрудничества, позволяющий привлекать к диалогу третьи страны и международные организации.
Лидеры стран Содружества Независимых Государств утвердили создание формата «СНГ плюс» на саммите в Душанбе, сообщает ТАСС. Об этом стало известно из перечня документов, опубликованного Кремлем по итогам встречи на высшем уровне.
Решение о создании нового механизма было принято вместе с декларациями и концепциями по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом и военного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что Москва поддерживает новый формат. По его словам, это позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ иные страны и международные структуры.
Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что инициатива эффективна и позволит при необходимости подключать к работе отдельные внешние государства для решения конкретных вопросов.
Идея создания формата «СНГ плюс» обсуждается уже несколько лет и ранее звучала на различных международных площадках. Новая инициатива должна сделать работу Содружества более открытой для партнерских государств, не входящих в организацию. Формат призван расширить возможности диалога, прежде всего в сферах экономики и безопасности.