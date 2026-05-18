Решетников назвал ключевые меры для роста экономики России
Главными мерами для развития отечественной экономики рассматриваются бюджетная консолидация, грамотная расстановка приоритетов в расходах и успешная реализация структурных изменений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Решетников в интервью РБК заявил: «Первое – реализация плана структурных изменений, которую ведем по поручению президента. Это создание условий для роста инвестиций, роста занятости и повышения производительности труда в экономике, улучшение институциональных условий для ведения и развития бизнеса, в том числе гарантии прав собственности», – передает ТАСС.
Он отметил важность сохранения экономической гибкости, включая рыночное ценообразование и свободу предпринимательства. Также значимую роль играют открытость внешнему миру и формирование новых логистических цепочек. Основным драйвером экономического роста продолжит выступать внутренний спрос. По его словам, речь идет о снижении доходов от депозитов. Министр добавил, что потребительский спрос зависит от распределения средств между сбережениями и потреблением.
В 2025 году на фоне высоких ставок норма сбережений достигла исторического максимума в 16,6%. Снижение ставок приведет к уменьшению этого показателя и перенаправлению средств на потребительский рынок. Смягчение денежно-кредитной политики также оживит кредитование, что дополнительно поддержит спрос, сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Решетников спрогнозировал ускорение роста ВВП России до 2,4% к 2029 году. За последние три года отечественная экономика выросла на 10%. Реальные денежные доходы россиян за аналогичный период увеличились на 26%.