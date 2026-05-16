Дипломаты оценили упрощение выдачи паспортов жителям Приднестровья

Дипломаты прокомментировали упрощение выдачи паспортов жителям Приднестровья

Tекст: Тимур Шайдуллин

Упрощение правил выдачи российского гражданства жителям Приднестровья облегчит их положение и позволит эффективнее защищать их права. Об этом ТАСС заявили в дипломатическом ведомстве, комментируя нововведение.

«Безусловно, упрощенный порядок его получения облегчит положение жителей региона и расширит возможности по защите их законных прав и интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации», – отметили в диппредставительстве. Там также напомнили, что 13 мая Госдума приняла закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы России для защиты граждан от неправомерных действий других государств.

В ведомстве также добавили, что российское посольство в Кишиневе получает множество обращений от жителей непризнанной республики, желающих получить паспорт РФ. Процедура приема по новым правилам начнется после завершения необходимых технических согласований. Дипломаты подчеркнули, что получение гражданства является исключительно добровольным решением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья. Бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай назвал это решение способом преодоления препятствий в работе дипломатов.

Ранее участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.