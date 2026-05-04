Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем
Украина создаст эшелонированную систему оборонительных сооружений, а также обустроит минные поля на границе с Приднестровьем.
Украина приступила к созданию эшелонированной системы оборонительных сооружений и обустройству минных полей на границе с Приднестровьем, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК-Украина».
Как сообщили военные оперативного командования ВСУ «Запад», на этом участке границы активно ведется наращивание инженерных фортификаций и строительство рокадных дорог.
Военные, по их словам, взаимодействуют с фермерами и местными общинами, чтобы обеспечить проведение сезонных полевых работ, несмотря на появление минных полей и новых рубежей обороны. В Одесской области в СМИ и соцсетях появилось множество сообщений о запрете движения транспорта по полевым дорогам, ведущим к границе, за исключением сельхозтехники.
В местных сельсоветах пояснили, что такие меры связаны с увеличением числа случаев бегства уклонистов с Украины через границу с Приднестровьем. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Вооруженные силы Украины устанавливают взрывные устройства не только на границе, но и на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование распорядилось создать систему укреплений с минными полями в Одесской области.
Инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в Сумской области.
Владимир Зеленский анонсировал строительство новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров.