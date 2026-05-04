«Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

Tекст: Антон Антонов

Штурмовики «Севера» продолжают наступление вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в таких районах, как Новая Слобода, Искрисковщина, Диброва, Кияница, Пустогород, Вольная Слобода, Толстодубово, Краснополье, Хмелевка и село Тополя, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Сумском районе продолжаются стрелковые бои, особенно в Кондратовке и окрестностях. За сутки российские штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 м. В Краснопольском районе ВСУ предприняли попытку контратаки силами штурмовых групп, однако после комплексного огневого поражения большая часть националистов была уничтожена, а несколько солдат остались ранеными в лесу.

В районе освобожденной Новодмитровки штурмовые группы «Севера» продвинулись на трех участках до 400 м. На Шосткинском направлении существенных изменений не произошло, российские артиллерия и БПЛА наносили удары по ранее вскрытым целям ВСУ.

На Харьковском направлении продолжается расширение полосы безопасности. Удары нанесены по позициям ВСУ в районах Терновой, Украинского, Бугаевки, Польной, Бобровки, Лютовки, Турово, Токаревки, Цуповки и Дементиевки.

На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на шести участках до 300 м, продолжаются бои в лесах и около Чайковки. Восточнее Волоховки уничтожена боевая группа ВСУ, взят в плен один солдат. В Великобурлукском и Липцовском направлениях существенных изменений не отмечено.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

