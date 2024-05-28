Спецслужбы выявили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов

Спецслужбы установили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов, где применили отравляющее вещество

Tекст: Максим Попов

Кириллов сообщил, что в ходе теракта в Одессе 2 мая 2014 года было использовано отравляющее вещество хлорпикрин. На это указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, а также появление характерного желто-зеленого дыма, говорится в сообщении ТАСС.

По его словам, есть основания полагать, что акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемого вещества и была направлена на поражение максимального числа людей.



Кириллов подчеркнул, что в связи с терактом в Одессе российские спецслужбы провели расследование, в результате которого были выявлены его исполнители.



Как сообщалось ранее, Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова, которого считают одним из организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов.





