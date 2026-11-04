По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Эстонские пограничники оставили собственных граждан ночевать на улице
Пограничники не пустили в Эстонию своих граждан после 12 часов очереди
Пограничная служба Эстонии отказалась пропустить на родину собственных граждан, отстоявших в очереди на границе 12 часов, оставив их на улице перед закрытым контрольно-пропускным пунктом.
Группа граждан Эстонии два дня пыталась вернуться домой из России из-за медленной работы сопредельной таможни, передает РИА «Новости».
Пользователь социальной сети описала ситуацию, с которой столкнулась ее семья. По ее словам, 2 ноября люди простояли у российского пограничного пункта в Ивангороде целый день. Очередь на границе регулировалась волонтерами с помощью электронных систем.
За час до закрытия эстонской границы группу из четырех человек пропустили на мост. Однако за 13 минут до завершения работы контрольно-пропускного пункта эстонские пограничники отказались их впускать.
Очевидцы пытались объяснить наличие гражданства и отсутствие мест для ночлега в Ивангороде, но погранслужба осталась непреклонна. В итоге людей выручили российские пограничники, разрешив им в порядке исключения переждать ночь на скамейках у погранпункта. На следующий день те же граждане прошли эстонский досмотр всего за 10 минут.
В Росгранстрое ранее сообщили о значительном скоплении людей на российско-эстонской границе из-за введения Таллином стопроцентного таможенного досмотра всех проходящих лиц, что вынуждает российскую сторону приостанавливать пропуск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданин Эстонии перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.
Летом время ожидания перехода в сторону России увеличилось до 30 часов.
В июне сотни направляющихся в Российскую Федерацию путешественников вынуждены были спать под открытым небом в Нарве.