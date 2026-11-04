По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Норвегия усилила военное присутствие на границе с Россией
Минобороны Норвегии: Осло усилило военное присутствие на границе с Россией
Норвежское министерство обороны объявило о решении разместить дополнительные силы и сенсоры для зенитных ракетных комплексов NASAMS в граничащей с Россией области Финнмарк.
Министерство обороны страны приняло решение усилить гарнизон в коммуне Сер-Варангер, направив туда чуть более 30 военнослужащих, передает РИА «Новости».
«ВВС размещают сенсоры NASAMS в Киркенесе», – говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дополнительные военные прибудут в егерский батальон на границе с Россией до конца 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с НАТО военные учения вблизи российской границы.
В сентябре сразу четыре разведывательных борта альянса зафиксировали вблизи рубежей России.
Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность появления военных баз блока у границ государства.