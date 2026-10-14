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    14 октября 2026, 08:30 • В мире

    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море

    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море
    @ t.me/odeskaODA

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Пока София призывает дождаться результатов расследования, ЕС и НАТО уже возлагают ответственность на Москву и говорят об усилении военного присутствия в регионе. Эксперты считают происходящее попыткой втянуть альянс в черноморский конфликт. Кому выгодна такая эскалация и как России следует реагировать?

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с послом России Элеонорой Митрофановой атаки беспилотников на торговые суда в исключительной экономической зоне страны. По итогам встречи глава правительства заявил, что София продолжит расследование инцидентов совместно с союзниками по Евросоюзу и НАТО, чтобы установить истину. При этом, по его словам, у Болгарии пока нет однозначных доказательств происхождения дронов.

    Митрофанова в свою очередь сообщила, что российское Минобороны не располагает информацией об этих атаках. Когда Радев заявил, что «у Украины нет логики уничтожать собственные суда, а выгоду от ударов получает РФ», российский дипломат призвала болгарскую сторону «учитывать и другую логику». По ее словам, ночные атаки вблизи болгарских территориальных вод могут быть преднамеренной провокацией третьей стороны.

    Напомним, первый инцидент произошел в ночь на 6 октября, примерно в 80 морских милях от болгарского побережья. Целями беспилотников стали два гражданских судна: Alfa Watan под флагом Того, которое впоследствии затонуло, и Able под флагом Палау, на борту которого начался пожар. Тогда София ограничилась запросом технической помощи у НАТО для расследования, не сопровождая его громкими политическими заявлениями.

    Вторая атака произошла ровно через неделю, в ночь на вторник, и затронула суда уже ближе к болгарскому берегу. Три воздушных дрона атаковали сухогруз Chelsea 3, принадлежащий украинскому владельцу и шедший под флагом Мальты. Судно получило повреждения палубы и борта, но осталось на плаву и смогло дойти до порта Варны. А в 17 морских милях от села Крапец беспилотники атаковали торговое судно HS Dignity, также упоминаемое в СМИ как Azov Concord. Оно затонуло. Судно шло под флагом Гвинеи-Бисау. Радев уточнил, что оно выполняло рейсы, «служащие экономическим интересам России».

    После второго инцидента премьер экстренно созвал Совет национальной безопасности и вновь подчеркнул, что следствие пока не располагает исчерпывающими доказательствами.

    В Брюсселе и штаб-квартире НАТО отреагировали на участившиеся атаки жесткими заявлениями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила налеты и заявила, что «Черное море стало еще одним фронтом эскалации войны». Глава Евросовета Антониу Кошта также обвинил Россию в эскалации и сообщил, что участившаяся «гибридная активность России» будет включена в повестку саммита ЕС в Брюсселе.

    Генсек НАТО Марк Рютте после ночного инцидента провел экстренный телефонный разговор с Радевым. В последующем заявлении он подчеркнул, что альянс продолжит тесно взаимодействовать с черноморскими союзниками и внимательно отслеживать ситуацию. По словам генсека, альянс уже укрепил позиции на восточном рубеже и рассматривает дополнительные меры по адаптации оборонного контура в Черном море с учетом новых угроз судоходству.

    На этом фоне Радев пока сохраняет осторожность в оценке произошедшего, не возлагая ответственность за атаки на конкретную сторону. Такой подход соответствует его давней прагматичной линии в отношениях с Москвой. Вместе с тем, по мнению аналитиков, сами инциденты могут быть частью спланированной провокации Киева, цель которой – напрямую втянуть НАТО в создаваемый черноморский конфликт.

    «Позиция Радева – это не ситуативное балансирование, а давно заявленный прагматизм. Он генерал, и важно, чтобы ему хватило сил не поддаться тому давлению, которое на него оказывают», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, сдержанная реакция болгарского руководства показывает, что восточный фланг НАТО не монолитен. «У России давние отношения с Болгарией, Румынией и другими странами региона. Там есть понимание, что их пытаются втянуть в чужой конфликт, и далеко не все готовы слепо поддерживать эскалацию и тотальный разрыв с Москвой. Дай бог, чтобы это осмысление только укреплялось», – добавил эксперт.

    Дандыкин считает атаки на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии провокацией, которая выгодна прежде всего Киеву. Он связывает их с ситуацией на фронте, где, украинская сторона терпит поражение, и стремлением втянуть НАТО в черноморский конфликт. Также

    украинская сторона может использовать для атак данные своих союзников.

    «Западная разведка работает на стороне Украины. Она все видит, летает там – американцы, англичане, другие страны – и передает координаты наших судов Киеву. Это та же логика, что и вокруг Запорожской АЭС и Энергодара: Россия говорит, кто стреляет, а западные структуры предпочитают этого не замечать», – рассуждает Дандыкин.

    Военный эксперт Андрей Колесник, бывший морской офицер, также считает, что атаки направлены на втягивание НАТО в конфликт, но рассматривает их как часть более широкой операции. «Это не просто украинская провокация, а часть комплексной операции НАТО и Евросоюза. Киев здесь – исполнитель, который действует в интересах западных кураторов. Они хотят заварить кашу в Черном море, чтобы втянуть натовские страны в конфликт. И это только один эпизод. Параллельно идут пиратские нападения на суда в Индийском океане, провокации в Балтийском море. Все это – звенья одной цепи», – считает эксперт.

    В подтверждение своей версии Колесник указывает на совпадение по времени появления разведывательной авиации НАТО над Румынией и атак в Черном море. «Это совпадает на 100%. Они даже не смущаются. Американские, британские, французские самолеты и беспилотники висят над акваторией, передают координаты – и тут же следуют удары. Западная разведка работает на стороне Киева, поэтому доказательств и не предъявляют – им это невыгодно», – отметил собеседник.

    На этом фоне заявления ЕС и НАТО об усилении обороны в Черном море Колесник трактует как попытку оправдать дальнейшую милитаризацию Европы. «Международное морское право растоптано: они захватывают суда, устраивают пиратские акции, как французы в Индийском океане. Все это делается для того, чтобы накачать военную машину ЕС. Пока остальные отрасли – автопром, машиностроение, станкостроение – в кризисе, оборонный сектор гребет сверхприбыли», – сказал эксперт.

    Дандыкин в свою очередь полагает, что возможности НАТО по наращиванию военного присутствия в Черном море ограничены Конвенцией Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы. «Все зависит от Турции: пропустит ли она военные корабли нечерноморских государств. Думаю, не пропустит. Для Турции это принципиальный вопрос как региональной державы. При этом Анкара не признала Крым и Севастополь российскими, передала Украине комплексы ПВО, но одновременно строит с нами АЭС и поддерживает прагматичные отношения. Турция будет действовать неоднозначно, но впускать в Черное море военные корабли НАТО не станет», – прогнозирует эксперт.

    При этом альянс, скорее всего, продолжит наращивать разведывательную активность в регионе,

    в том числе с помощью беспилотников Reaper и Global Hawk, а также британских и французских средств разведки. «Как правило, появление таких аппаратов в нейтральных водах Черного моря сопровождается ударами по Крыму и Севастополю. Сейчас там не так жарко, как летом, но полностью исключать этого нельзя. Однако у альянса слишком много амбиций: Арктика, Балтика, Средиземное море. На все сил не хватит – они надорвутся», – полагает собеседник.

    В ответ на обвинения и угрозы Дандыкин призывает Россию избегать резких шагов, наблюдать за развитием ситуации и укреплять собственные военные возможности. «У нас большая страна, мы контролируем Северный морской путь, можем проводить учения в Арктике, ходить в сторону Индонезии. Украинский ресурс – только прокси-поддержка Запада. У России возможности гораздо шире. Поэтому ВМФ и ВКС способны эффективно нейтрализовать возросшую разведывательную активность и возможные провокации в нейтральных водах, не допуская прямого столкновения», – заключил эксперт.

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