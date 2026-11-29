На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
На Украине украли 17,7 млн долларов на защите энергообъектов
«Страна»: На Украине разворовали 17,7 млн долларов на защиту энергообъектов
Служащий в Вооруженных силах Украины журналист Юрий Бутусов заявил, что запрет на публикацию последствий ударов по украинской инфраструктуре связан с хищением 17,7 млн долларов, выделенных на защиту энергообъектов.
«Из 20 млн долларов, выделенных на защиту энергетики в Киевской области, 17,7 млн разворовали <…> Защитить подстанции денег не хватило. А чтобы об этом молчали – хватило одного указа», – заявил Бутусов, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
В субботу Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете средствам массовой информации освещать повреждения критической инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны России сообщило о поражении обеспечивающих украинский ВПК электроподстанций и ТЭЦ в Киевской области.
Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях Украины.
Также на Украине подтвердили повреждение электрических подстанций в пяти областях.