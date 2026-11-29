Слова Кушнера о России возмутили депутатов на Украине и в Европе

Politico: Заявления Кушнера о России возмутили депутатов на Украине и в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Слова американского чиновника вызвали возмущение у парламентариев в Киеве, Германии и Европарламенте, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Politico.

«Это крайне опасно – не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов, – заявил изданию председатель комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко. – Я давно утверждаю, что Уиткоффа и Кушнера нужно заменить». По его словам, американские переговорщики «смотрят на Украину не просто как бизнесмены, ищущие сделок с Россией, а глазами самого Путина».

Депутат Рады Галина Янченко назвала слова Кушнера о прокси-войне «полным искажением реальности» и заявила, что он «выступил адвокатом России». Глава комитета Европарламента по безопасности Мари-Агнес Штрак-Циммерман подчеркнула, что Кушнера «едва ли можно всерьез воспринимать как нейтрального посредника». Депутат бундестага Родерих Кизеветтер добавил, что при Дональде Трампе Вашингтон «находится на стороне России».

Как пишет Politico, на этом фоне лидеры ЕС все больше задумываются о том, чтобы вступить в открытое противостояние с Трампом по вопросам цифровых налогов, оборонных закупок и финансирования Киева. По словам источников, заявление Трампа, что помощь Украине была «потрачена впустую», не повлияло на планы европейских лидеров выделить Киеву дополнительный кредит на 45 млрд евро на 2027 год. Проект семилетнего бюджета ЕС также предусматривает выделение еще 100 млрд евро для Украины.

Европейский дипломат заявил изданию, что многие опасения Европы относительно отношений с США уже оправдались. «Они не ослабляют давление, так что нам терять?» – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал президента России Владимира Путина стремящимся к урегулированию на Украине «гроссмейстером политики». В среду Джаред Кушнер отметил превращение конфликта на Украине в прокси-войну с финансированием и вооружением Киева европейскими странами. В середине месяца спецпосланник заявил о сохраняющихся серьезных трудностях в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.