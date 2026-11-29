На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
ПВО за ночь уничтожила более тысячи украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 1017 украинских дронов над 18 регионами
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Крыма, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.
В тот же день системы ПВО уничтожили более 50 украинских беспилотников в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область.
В пятницу силы ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью.