Tекст: Тимур Шайдуллин

Мелони отметила, что удар Украины по Бенгази создает угрозу национальной безопасности Италии и вызывает растущее недовольство в парламенте, что усложнит военную поддержку Киева, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, итальянский премьер раздражена ситуацией, так как подозревает, что Зеленский предупредил некоторых западных партнеров об операции, получив от них разведданные, но не проинформировал Рим об атаке у его берегов. В правительстве Италии полагают, что в курсе могли быть Лондон и Вашингтон.

Отмечается, что Ливия является стратегически важной для Италии зоной из-за энергоносителей, транспортных маршрутов и проблемы миграции. Италия обеспокоена возможной дестабилизацией ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ливии заявили о намерении потребовать от Украины компенсации за удар по порту Бенгази.

В пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони признал ложь о согласовании ударов ВСУ по ливийскому порту с союзниками Киева.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обвинил Владимира Зеленского во лжи о координации атаки на порт Бенгази с международными партнерами.