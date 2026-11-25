Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
В Днепропетровске и Одессе сложилась катастрофа с электроснабжением
Депутат Рады Бужанский сообщил о катастрофе со светом в Днепропетровске
В Днепропетровске, Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье наблюдается катастрофическая ситуация с энергоснабжением, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
«В Днепропетровске и Запорожье катастрофическая ситуация с электричеством. Такая же в Одессе перманентно», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что ситуации в Киеве «тоже никто не завидует».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания «Запорожьеоблэнерго» сообщила о масштабном отключении света из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
В пятницу в Днепропетровске и Киеве ограничили движение по мостам через Днепр из-за повреждения инфраструктуры.
В начале месяца украинский депутат Даниил Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады в Киеве.