Депутат Рады Бужанский сообщил о катастрофе со светом в Днепропетровске

Tекст: Дарья Григоренко

«В Днепропетровске и Запорожье катастрофическая ситуация с электричеством. Такая же в Одессе перманентно», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что ситуации в Киеве «тоже никто не завидует».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания «Запорожьеоблэнерго» сообщила о масштабном отключении света из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В пятницу в Днепропетровске и Киеве ограничили движение по мостам через Днепр из-за повреждения инфраструктуры.

В начале месяца украинский депутат Даниил Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады в Киеве.