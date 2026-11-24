Tекст: Вера Басилая

Власти Украины продолжают совершать диверсии в различных частях мира, чтобы впоследствии переложить ответственность за них на Москву и получить от западных правительств дополнительные финансовые средства, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Великобритании.

В дипломатическом представительстве добавили, что подобные провокационные действия киевского режима не должны оставаться без внимания.

В конце сентября 2022 года на российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Правоохранительные органы Германии, Дании и Швеции не исключили тогда версию целенаправленной диверсии.

В августе 2025 года в Италии был задержан бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, которого затем экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, он по поручению государственных структур Украины вместе с другими военными разработал план уничтожения газопроводов. В ходе суда также изучалась версия об использовании водолазов для осуществления диверсии, в связи с чем для дачи показаний был вызван военный водолаз-минер бундесвера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Лондоне опровергло заявления британской контрразведки MI5 о якобы планах России совершать диверсии и нападения на Британию.

На прошлой неделе ВСУ начали набор водолазов для скрытых диверсий на российских гидротехнических сооружениях.

В прошлом месяце процесс в Германии над Кузнецовым назвали проблемой для немецких и украинских властей.