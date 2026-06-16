  • Новость часаПри крушении бомбардировщика в США погибли восемь членов экипажа
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    Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    Патрушев заявил о полном контроле неонацистов над Зеленским
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Зеленский решил лететь на саммит G7 в обход Польши
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    7 комментариев
    16 июня 2026, 01:50 • Новости дня

    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России

    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти анонсировали очередной пакет ограничительных мер против России, который затронет суда для транспортировки сжиженного природного газа, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

    Британия 16 июня объявит о введении новых санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении канцелярии, подготовленном к саммиту Группы семи во французском Эвиане, передает ТАСС.

    Ограничения коснутся судов, перевозящих сжиженный природный газ. По данным британской стороны, число якобы связанных с Москвой судов в санкционных списках Лондона превысит 600 единиц. Кроме того, планируется расширить ограничения против компаний, подозреваемых в закупке западных технологий для российской армии.

    Власти Соединенного Королевства также намерены усилить давление на поставщиков из третьих стран. Речь идет об организациях, которые, по мнению Лондона, предоставляют России финансовые услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ.

    В июле 2025 года Лондон расширил черный список связанных с Россией судов до 424 единиц.

    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    15 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    @ Kamelot/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Анатолий Шарий увидел на фотографии СМИ с якобы уничтоженными уникальными костюмами из фильмов на киностудии имени Довженко крылья дронов FP-2.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале обратил внимание на публикацию украинского издания «Новое Время». Журналисты выпустили материал об «уничтожении тысяч уникальных нарядов» на киностудии имени Довженко. Однако на прикрепленных кадрах, по его словам, оказались запечатлены крылья дронов FP-2.

    Подобная оплошность прессы подтвердила давние опасения общественности. Выяснилось, что сборку военных аппаратов намеренно прячут в знаковых и культовых местах. «Правильно ли это? Ну не мне судить. А костюмы жалко», – прокомментировал ситуацию блогер.

    Ранее российская армия поразила цех по производству беспилотников на территории киевской киностудии имени Довженко.

    Из-за массированных ударов по военным целям жители украинской столицы столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    15 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    Масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов

    «Операция Z»: Масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве продолжается ликвидация крупного возгорания, возникшего в результате ночных ударов по городу, сообщили военкоры.

    Для борьбы с огнем в Киеве спасательные службы задействовали авиацию. Пожар пытаются ликвидировать с помощью  вертолетов, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Возгорания начались после серии ночных ударов. Борьба с огнем продолжается.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    По данным украинских мониторинговых каналов, по целям были выпущены крылатые ракеты Х-101, оперативно-тактические «Искандеры», гиперзвуковые «Цирконы», а также десятки «Гераней».

    В результате действий украинской ПВО обломками ракет был поврежден Успенский собор в Киево-Печерской лавре.

    Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    15 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
    @ Владимир Сальдо/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В Херсонской области после ночного налета БПЛА повреждены мосты у Чонгара и Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    «После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто», – сообщил Сальдо в «Максе».

    Также удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, и проезд по нему сейчас закрыт.

    По его словам, украинские войска «целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям».

    Губернатор отметил, что в районе сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты смогут приступить к осмотру и оценке степени разрушений только после разрешения оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.

    На прошлой неделе после ночной атаки украинских беспилотников мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения и был закрыт для проезда.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июня 2026, 06:16 • Новости дня
    ВС России «отучили» дроны «Баба-Яга» летать стаями

    Российские бойцы на харьковском участке пресекли массовые полеты дронов «Баба-Яга»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Запад» остановили групповые запуски украинских гексакоптеров «Баба-Яга» на харьковском направлении, сообщил боец с позывным «Порох».

    «Баба-Яга» тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Оператор FPV-дрона с позывным «Сварог» добавил, что подразделение постоянно контролирует воздушное пространство.

    По его словам, ранее украинские военные пытались использовать наземные роботизированные комплексы, однако после их уничтожения перешли на воздушную доставку провизии, которая также регулярно пресекается российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противодронный расчет ивановских десантников уничтожил 193 тяжелых украинских беспилотника.

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    15 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Власти Украины форсировали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
    Власти Украины форсировали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
    @ Darko Vojinovic/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские власти ускорили вывоз стратегически важных производств из населенных пунктов Дружковка и Славянск из-за продвижения российских войск, сообщило российское Минобороны.

    Киевский режим форсирует эвакуацию ключевых предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска из-за быстрого наступления подразделений Южной группировки в районе Константиновки, указало ведомство в Max.

    В Дружковке уже началась подготовка к вывозу мощностей машиностроительного завода, который занимался ремонтом бронетехники ВСУ. Аналогичные меры коснулись метизного завода и предприятия «Ремсчетмаш», производящего электротехническое оборудование.

    В Славянске планируется эвакуация машиностроительного завода, заводов «Славтяжмаш», «Бетонмаш» и «Зевс-керамика», где также ремонтировали военную технику. Кроме того, вывозу подлежит Государственный НИИ высоких напряжений, задействованный в сборке беспилотников.

    Масштабность и срочность перемещения заводов на запад Украины указывают на то, что Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации и ее скорому переходу под контроль Вооруженных сил России, указало ведомство.

    Ранее Министерство обороны сообщало, что киевский режим начал срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска и Дружковки.

    Источник сообщал, что в начале мая российские войска вплотную подошли к пригородам Дружковки.

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские бойцы выбили противника из множества строений в городе Константиновке в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки за сутки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что бои ведутся за юго-западную часть населенного пункта.

    Всего в полосе ответственности Южной группировки ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также уничтожены четыре  бронемашины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные продолжили зачистку Константиновки от заблокированных формирований противника. Днем ранее штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

    Кроме того, российские военные установили флаги над местной администрацией и металлургическим заводом.

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    15 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    Российские войска уничтожили в Харькове предприятия по сборке украинских дронов

    Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству беспилотников ВСУ

    Российские войска уничтожили в Харькове предприятия по сборке украинских дронов
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ВС России точечным ударом беспилотника поразили территорию бывшего харьковского завода «Промсвязь», где располагались мощности по выпуску комплектующих для украинских беспилотных аппаратов, сообщило Минобороны.

    «В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе «Герань-2» «Сикер» был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь»», – говорится в сообщении в канале ведомства в Max.

    По данным разведки, в разрушенном корпусе работали компании «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп». Они специализировались на создании боевых частей для ракет и дронов большой дальности. Ресурсы противника уже подтвердили полное уничтожение промышленного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские беспилотники «Герань» поразили цех производства украинских дронов в районе Чугуева Харьковской области.

    В ночь на 15 июня Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на киевские предприятия по сборке беспилотников.

    В начале месяца ударные аппараты уничтожили аналогичный объект ВСУ в районе Катериновки.

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    15 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Украинские мобилизованные убили нескольких инструкторов в Черниговской области

    Tекст: Антон Антонов

    На полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, после чего бунт был подавлен, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области на полигонах учебного центра «Десна» произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Мятеж подавлен, личный состав 534 инженерно-саперного батальона «Тиса», в составе которого были зачинщики, в полном составе переведён на полигоны ВСУ около города Звягель (Житомирская область)», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

    По имеющимся данным, сейчас в блиндажах остаются десятки мобилизованных солдат с внутренними кровотечениями, которые не получают медицинскую помощь.

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь Сумской области. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Брусков, Марьино, Графского, Груновки, Могрицы, Ямполя, Чернацкого, Свердлово и поселка Хотень.

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях, а подразделения РХБЗ «Севера» применили тяжелые огнеметные системы по позициям украинских пограничников у города Середина-Буда. В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м, бои идут в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и вокруг них.

    В Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах, у села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к райцентру, российские штурмовые группы продвинулись до 400 м. Подразделения РХБЗ нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по опорному пункту ВСУ.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по силам ВСУ в районах Барановки, Казачьей Лопани, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Митрофановки, Варваровки, Славгорода и села Уды.

    Российское наступление продолжается в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на десяти участках до 100 м, бои идут в селе Лосевка и лесах Волчанского района, где взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    Подразделения РХБЗ группировки «Север» применили тяжелые огнеметные системы по позициям ВСУ в районе села Малая Волчья. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 500 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Два военнослужащих 159 омбр взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» выяснили способы маскировки боевиков ВСУ среди мирного населения в Черниговской области.

    ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении.

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    15 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Минобороны раскрыло цели ударов на Украине

    Минобороны: ВС России поразили завод «Радар» в Киеве и цеха по производству БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на террористические действия киевских властей армия России поразила киевский завод «Радар», цех по производству БПЛА на территории киностудии им. А.П. Довженко, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации ночью осуществили масштабную атаку на украинские предприятия, сообщило в Max Минобороны.

    Целями стали заводы, занимающиеся разработкой и сборкой беспилотников большой дальности, а также производством радиолокационных систем.

    Под удар попали мощности завода «Радар», цеха по производству БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко, предприятия «Беспилотные технологии» и авиаремонтный завод. Кроме того, поражены объекты компаний «Завод Маяк», «Буревестник», харьковские промышленные площадки и терминал «Новой почты», где хранилась продукция двойного назначения.

    Российские военные также атаковали аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, включая территориальные центры комплектования в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были успешно достигнуты.

    Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    ВС России поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 453 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 162 654 беспилотника, 662 ЗРК, 29 785 танков и других бронемашин, 1 736 боевых машин РСЗО,

    35 361 орудие полевой артиллерии и миномет, 64 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России нанесли  два массированных и пять групповых ударов.

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    15 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Пушилин заявил об уничтожении заблокированных сил противника в Константиновке

    Пушилин: ВС России уничтожают блокированные на юго-западе Константиновки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    На юго-западной окраине Константиновки штурмовые группы ВС России успешно подавили сопротивление окруженных подразделений украинских вооруженных формирований в ходе активных наступательных действий, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, Вооруженные силы России продолжают зачистку юго-западной части Константиновки от украинских подразделений, передают «Вести».

    «В населенном пункте штурмовые группы ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные вооруженные формирования Украины в юго-западной части города», – сообщил руководитель региона.

    Министерство обороны России сообщило о зачистке юго-западной части Константиновки от заблокированных украинских формирований.

    Военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил об успешном перерезании путей снабжения гарнизона противника.

    Журналист Александр Коц сравнил методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ со штурмом «Азовстали».

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