Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.
Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.
Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».
Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.
Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.
Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».
Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».
В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».