  • Новость часаГазпром и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    МАГАТЭ обнаружило следы урана в Сирии
    Мексика отказалась подчиняться США
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    0 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    26 комментариев
    2 сентября 2025, 09:51 • Новости дня

    В Садках в Сумской области группа украинских боевиков попала в окружение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных оказалась в окружении около населенного пункта Садки в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах России.

    У боевиков ВСУ на этом участке больше нет доступа к снабжению, в том числе по воздуху, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также отрезаны пути к эвакуации. Российские военные уничтожают окруженную группировку. Это военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, они попали в окружение в лесу.

    Группировка войск «Север» в районе Юнаковки и Волчанска продолжила интенсивные боевые действия, на отдельных участках бойцам удалось продвинуться до 600 метров.

    До этого бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ.

    Также российские военные в Сумской области заметили, как пожилых украинских военных из погранотрядов в Сумской области перераспределяют в штурмовики из-за некомплекта.

    1 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Янукович выступил с неожиданным заявлением

    Янукович в новом заявлении заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

    Янукович выступил с неожиданным заявлением
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором выразил свою давнюю позицию против вступления Украины в НАТО.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с завлением, в котором заявил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, такая перспектива стала бы катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

    «Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил Янукович журналистам.

    Кроме того, Янукович рассказал, что Европейский союз во время переговоров с Киевом о членстве не проявлял понимания экономических сложностей Украины. Он подчеркнул, что лично контролировал процесс сближения с ЕС, однако столкнулся с высокомерным отношением европейских партнеров.

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что именно Европа должна нести ответственность за гарантии безопасности Украине. В Париже 4 сентября запланировали совещание с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Украине.

    Комментарии (49)
    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    Комментарии (16)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (8)
    1 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками за последние сутки уничтожены кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot, пусковая установка американской РСЗО HIMARS, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

    В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении

    Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово

    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы добились серьезного продвижения у Шандриголово, а украинские войска вынуждены отступать за реку Жеребец под Северском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    «В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.

    Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.

    Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.

    Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.

    До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (10)
    1 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки

    Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе восточной части Константиновки российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинских войск, закрепление позиций пока невозможно.

    Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

    По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

    Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

    После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 14:01 • Новости дня
    СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия
    СБУ заявила об отсутствии доказательств причастности России к убийству Парубия
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) не располагает доказательствами, подтверждающими причастность России к уничтожению Андрея Парубия, сообщил руководитель Львовского управления ведомства Вадим Онищенко.

    «Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», – сказал Онищенко на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский предположил наличие «русского следа» в убийстве Парубия, однако никаких подтверждений этой версии не предоставил.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

    В понедельник глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 07:23 • Новости дня
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) сообщила, что заочно предъявляет новые обвинения руководителю Чечни Рамзану Кадырову.

    Новое обвинение предъявлено по статье 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года СБУ предъявила Кадырову обвинения в «военных преступлениях».

    Сам глава Чечни предлагал СБУ установить место для встречи и там уже разобраться, «кто преступник, кто убийца, кто террорист».

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 13:32 • Новости дня
    МИД Украины сообщил о внеочередном заседании Совета НАТО – Украина

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Бельгии в понедельник пройдет экстренное заседание Совета НАТО – Украина, на котором обсудят реагирование на действия России.

    Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, встреча организуется по просьбе Киева и на фоне недавних массированных ударов России, передает РИА «Новости».

    Сибига отметил: «Сегодня в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные удары России будет проведено внеочередное заседание Совета НАТО – Украина. Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов».

    Ожидается, что на заседании чиновники рассмотрят возможные дальнейшие меры взаимодействия. Подробности повестки встречи пока не разглашаются.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За восемь месяцев 2025 года российскую границу перешли свыше 16 тыс. украинских граждан, сообщают информационные агентства во вторник.

    Всего границу России в 2025 году пересекли 16 тыс. 225 граждан Украины, сообщает РИА «Новости».

    По данным агентства, 15 тыс. 338 из них провели частные визиты, 652 украинца совершили деловой визит.

    При этом 57 человек приехали в качестве туристов, 21 гражданин проехали транзитом.

    За этот период 15 тыс. 475 украинцев пользовались авиатранспортом, 705 человек проехали в страну на машине, 45 – пешком.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине украинцы массово решают вернуться на территорию Российской Федерации, в освобожденные от ВСУ регионы.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    AFP: Зеленский собрался провести встречу с лидерами ЕС 4 сентября

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже 4 сентября запланировано совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров по поводу гарантий безопасности Киеву, сообщило агентство AFP.

    О планируемой встрече сообщил источник из ЕС, передает ТАСС.

    По его словам, главной темой переговоров станут гарантии безопасности для Киева, а также вопросы, связанные с дальнейшим развитием дипломатических отношений. Он отметил, что «такая встреча планируется».

    Источник подчеркнул, что участия президента США Дональда Трампа в переговорах не ожидается. Внимание сторон будет сосредоточено на укреплении позиций Киева в вопросах безопасности и поиске дипломатических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября участников переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом для продолжения обсуждений на высоком уровне.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Ушаков сообщил об обсуждении украинского вопроса на саммите ШОС

    Ушаков: Украинский вопрос обсуждался в кулуарах саммита ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение ситуации на Украине происходило в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал, что президент России Владимир Путин говорил об украинском урегулировании с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

    «В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]. Так что без Украины не обошлось, естественно», – заявил Ушаков.

    Он также напомнил, что ранее Путин обсуждал договоренности, достигнутые в ходе встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Напомним, тяньцзиньская декларация, принятая по итогам саммита ШОС, не содержит упоминания украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    За ночь над Ростовской областью уничтожили 13 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ночью врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пожаре на верхних этажах двух многоэтажек в Ростове-на-Дону. Также он отмечал, что пришлось эвакуировать 320 жителей одного из домов из-за неразорвавшегося снаряда.

    Комментарии (0)
    Главное
    МВД назвало самый безопасный регион России
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю
    В работе авиаперевозчика «Ангара» выявлены массовые нарушения
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев
    Арестован владеющий перегрузочным терминалом в Туапсе уроженец Азербайджана
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитят и помогут уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия спасла НАТО назло немцам

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил свой имидж нелепого политика и заявил, что спас НАТО от распада. В его словах есть доля правды, но гораздо больше самодовольства. А главное, что немцы Мерцу за это «спасение» вряд ли будут благодарны. Для них это не спасение, а наоборот – кабала. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации