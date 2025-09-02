Tекст: Алексей Дегтярев

У боевиков ВСУ на этом участке больше нет доступа к снабжению, в том числе по воздуху, сказал собеседник РИА «Новости».

Также отрезаны пути к эвакуации. Российские военные уничтожают окруженную группировку. Это военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, они попали в окружение в лесу.

Группировка войск «Север» в районе Юнаковки и Волчанска продолжила интенсивные боевые действия, на отдельных участках бойцам удалось продвинуться до 600 метров.

До этого бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ.

Также российские военные в Сумской области заметили, как пожилых украинских военных из погранотрядов в Сумской области перераспределяют в штурмовики из-за некомплекта.