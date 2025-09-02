Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
В Садках в Сумской области группа украинских боевиков попала в окружение
Группа украинских военных оказалась в окружении около населенного пункта Садки в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах России.
У боевиков ВСУ на этом участке больше нет доступа к снабжению, в том числе по воздуху, сказал собеседник РИА «Новости».
Также отрезаны пути к эвакуации. Российские военные уничтожают окруженную группировку. Это военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, они попали в окружение в лесу.
Группировка войск «Север» в районе Юнаковки и Волчанска продолжила интенсивные боевые действия, на отдельных участках бойцам удалось продвинуться до 600 метров.
До этого бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ.
Также российские военные в Сумской области заметили, как пожилых украинских военных из погранотрядов в Сумской области перераспределяют в штурмовики из-за некомплекта.