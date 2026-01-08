Ряд взрывов прогремел в Кривом Роге

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Кривом Роге Днепропетровской области вновь произошла серия взрывов. Это не первый случай подобных инцидентов в городе за последнее время, пишет ТАСС со ссылкой на «24 канал».

Сразу после взрывов начались перебои с подачей электроэнергии, что подтвердили местные источники. Подробностей о причинах взрывов или последствиях для инфраструктуры пока не приводится.

В регионе объявлена воздушная тревога, граждан призвали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг все ТЭЦ в Днепропетровской области остановили работу.

А в Кривом Роге накануне также прогремели взрывы. До этого в декабре удар «Искандером» уничтожил в городе офис СБУ.