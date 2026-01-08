Tекст: Катерина Туманова

По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».

«Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.

Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.

Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. Нна кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев

объединяет кладбище.



