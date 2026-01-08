Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Российские силовики рассказали о расширении кладбища ВСУ в Харькове
В Харькове отмечен резкий рост числа похорон на кладбище, где преимущественно хоронят солдат ВСУ, в том числе штурмовых и нацистских подразделений, рассказали представители российских силовых структур.
По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».
«Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.
Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.
Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).
