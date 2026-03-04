Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.8 комментариев
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области
Богомаз сообщил о гибели мирного жителя при атаке села дронами-камикадзе ВСУ
В результате атаки дронов-камикадзе на село Азаровка Стародубского округа Брянской области погиб местный житель, экстренные службы работают на месте происшествия, сообщил глава региона.
Украинские террористы совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате нападения погиб один мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки и оказать помощь пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинские военные попытались атаковать электропоезд с помощью беспилотников в Брянской области.
А накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю «Газель», который доставлял продукты жителям поселка Витемля Погарского района. В тот же день российские военнослужащие с помощью новейшего комплекса перехвата «Елка» отразили массовый налет украинских беспилотников «Лютый» в регионе.
В последний раз гибель жителя Брянской области от атак ВСУ фиксировалась 11 февраля, когда при налете украинских дронов погиб сотрудник «Мираторга».