Богомаз сообщил о гибели мирного жителя при атаке села дронами-камикадзе ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские террористы совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате нападения погиб один мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки и оказать помощь пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинские военные попытались атаковать электропоезд с помощью беспилотников в Брянской области.

А накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю «Газель», который доставлял продукты жителям поселка Витемля Погарского района. В тот же день российские военнослужащие с помощью новейшего комплекса перехвата «Елка» отразили массовый налет украинских беспилотников «Лютый» в регионе.

В последний раз гибель жителя Брянской области от атак ВСУ фиксировалась 11 февраля, когда при налете украинских дронов погиб сотрудник «Мираторга».