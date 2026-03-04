  • Новость часаПутин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначении сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 14:26 • В мире

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    @ Staff Sgt. Ian Tracy/Utah National Guard Public Affairs/dvidshub.net

    Tекст: Евгений Крутиков

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества.

    Западная пресса начала публиковать утечки о действиях разведки США и Израиля для обеспечения удара по Ирану. Так, британское издание The Financial Times сообщает, что план удара вынашивался месяцами, но он был скорректирован в последний момент: разведка подтвердила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его соратники будут в тегеранском комплексе в субботу утром. А сделать это позволил источник американской разведки в окружении Хаменеи.

    В отличие от своего союзника – лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы – Хаменеи не жил в постоянном подполье. «Для него было необычно находиться вне бункера – у него их было два, – и если бы он был там, Израиль не смог бы достать его имеющимися у него бомбами», – отметил источник FT.

    Израиль, в свою очередь, располагал данными радиоэлектронной разведки. В частности, ему удалось взломать дорожные камеры Тегерана. Одна из камер особенно помогла – она показывала израильской разведке, где паркуются машины охраны Хаменеи и как устроен распорядок в правительственном комплексе на улице Пастер. Помимо этого, Израилю удалось отключить мобильную связь в районе правительственного квартала – телефоны охраны казались «занятыми», блокируя предупреждения. Как похвастался источник в израильской разведке: «Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».

    Перед нами классическая картина: Израиль опирается прежде всего на свои технические возможности (взломанные камеры), США – на живую агентурную сеть. На первый взгляд кажется, что это идеальное сочетание. Только тут важно определиться, что считать первичным. Как правило, главной считается информация из проверенного агентурного источника, а данные наружного наблюдения, в том числе полученные электронным способом, лишь подкрепляют агентурную информацию. Возможно, что в Моссад думают ровно наоборот и в последние годы уже привыкли опираться на данные технической разведки в первую очередь.

    Если эти утечки правдивы – что выглядит вполне убедительно – то перед нами свидетельство того, что Иран халатно отнесся к мерам и средствам безопасности, которые во многих других странах посчитали бы обязательными. Причины этого связаны как с технологическим отставанием (в том числе и из-за многолетних санкций), так и с психологией иранских чиновников и политиков высшего уровня, а также в целом с менталитетом местного населения.

    Иран как государство оказался в состоянии организовать защиту наиболее чувствительных для него военных объектов – ядерного и ракетного производства. А вот системы гражданские – те же уличные камеры или сотовые сети оказались вне должного внимания властей.

    Вполне могло оказаться, что система городских камер наружного наблюдения Тегерана просто не была оснащена соответствующей защитой, что и позволило израильским спецслужбам к ним подключиться.

    Впрочем, само физическое подключение мог произвести какой-либо подкупленный израильской разведкой сотрудник городского хозяйства Тегерана. Этой ситуации избежать сложно в любом обществе, а в Иране дополнительно достаточно внутренних проблем, включая протестные настроения, которые облегчают такого рода проникновение. Каждого электрика на детекторе лжи не проверишь.

    Cтоит напомнить, что еще летом прошлого года Иран понес серьезные потери в системе ПВО и среди высших руководителей армии, КСИР и ученых-разработчиков именно в результате массового проникновения израильской разведки на территорию страны. Выводы были сделаны незначительные. Изменения произошли только в сфере внутренней и общественной безопасности на фоне спровоцированного извне всплеска протестных выступлений. Например, успешно была проведена «охота на терминалы Starlink», но гражданская инфраструктура связи на полувоенные рельсы переведена так и не была.

    Все дело в том, что целый ряд казалось бы безобидных гражданских систем имеет прямое отношение к безопасности государства как таковой. Например, по понятным причинам доступ к водоснабжению всегда и везде контролируется спецслужбам. Но электронные системы, которым охвачен любой современный город, тоже требуют аналогичного уровня контроля, исключения возможности внешнего проникновения. Судя по всему, в Иране это не было учтено.

    Системы внутренней безопасности, в том числе и гражданские, муниципальные или региональные должны осознаваться как часть общей глубины государственной безопасности. Это касается не только систем сотовой связи и интернета, но и менее очевидных - таких как уличные камеры наблюдения, базы данных, регистрационные формы, транспортная инфраструктура.

    Помимо таких системных проблем оказалось, что само иранское руководство не воспринимало всерьез уровень угроз в сфере безопасности, в том числе и личной, как бы удивительно это ни звучало. Казалось бы, обеспечение безопасности высшего руководства страны должно быть в приоритете. Противостояние с Израилем и США длится уже полвека. Но в итоге в Иране выросло поколение политиков, чиновников и военных, которые настроены не столько победить в этом противостоянии, сколько геройски в нем погибнуть.

    Погибнуть за Родину – звучит, конечно, красиво, но в случае с высшими руководителями такого рода подход крайне вреден для судьбы государства. Многие иранские лидеры, начиная с покойного рахбара, пренебрегали личной безопасностью ради красивых жестов или демонстративного поведения.

    Это хорошо смотрелось бы в более мирных обстоятельствах, но в текущих условиях и при более прагматичном взгляде на мир служба охраны должна была принудительно отправить Али Хаменеи в убежище месяцем ранее, как только начались так называемые «переговоры» с США. Однако чрезвычайных мер безопасности в Иране не вводилось.

    Кроме того, иранской контрразведке явно не хватило ресурсов провести масштабную операцию по выявлению израильской и американской агентуры. При должном понимании проблемы можно было бы минимизировать ущерб хотя бы на уровне высшего руководства. Вопрос внедрения агентуры в иранское общество, в том числе, как выясняется, и в высшие эшелоны власти оказался критически опасным для всей системы безопасности Ирана. Это мог быть простой охранник, шофер или горничная, но этого оказалось достаточно.

    Требовалось в экстренном порядке реорганизовать систему охраны высших должностных лиц, добавив туда в том числе и опцию безусловного подчинения чиновников и офицеров рекомендациям соответствующих ведомств. Но

    привычка к восточному чинопочитанию и отношение к контрразведке и охране как к «обслуживающему персоналу» в таком обществе исключает возможность строгого подчинения высших должностных лиц протоколам поведения в военное время.

    То же касается и контрразведывательной деятельности. Агентурная разведка остается основной формой получения информации противником, как бы кто не относился к технологическому прогрессу в сфере безопасности. Усиление мер контрразведывательного контроля могут восприниматься не только обществом, но и представителями государственного руководства как наступление на его естественные права. Однако результат пренебрежения такими мерами может оказаться в итоге именно таким, какой мы наблюдаем в Иране.

    Единственный прокол спецслужб США и Израиля, который мы наблюдаем сегодня – те самые утечки в западной прессе. Понятно желание и отчитаться перед руководством и избирателями, однако на самом деле американская и израильская разведка выдают свои методы работы, пусть и в самых общих чертах. Возможно, это хоть в какой-то мере поможет израильской контрразведке в дальнейшем.

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    TWZ: Пентагон перебрасывает подкрепление на Ближний Восток
    Макрон: Удары США по Ирану выходят за рамки международного права
    При атаке подлодки на корабль ВМС Ирана 101 моряк пропал без вести
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Чиновников Подмосковья поймали на крупных взятках за уборку снега
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

