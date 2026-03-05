Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Оренбурга
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях на полеты в аэропорту Оренбурга.
«Аэропорт Оренбурга: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Напомним, ранее в этот день ограничения ввели в аэропорту Сочи и Геленджика, Волгограда, а также Пензы и Саратова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в среду сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Вечером того же дня силы ПВО уничтожили более 45 дронов ВСУ над регионами России за три часа.