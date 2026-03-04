Силы ПВО уничтожили более 45 дронов ВСУ над регионами России за три часа

Tекст: Катерина Туманова

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

В оборонном ведомстве уточнили, что 15 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 11 дронов уничтожили над территорией Ростовской области, семь дронов ликвидированы над Республикой Крым.

Еще пять БПЛА нейтрализовали над Саратовской областью, три беспилотника сбиты над акваторией Азовского моря, по два дрона уничтожили над Белгородской областью, Краснодарским краем и Курской областью. Один БПЛА сбит над территорией Воронежской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в среду сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа.