Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к миграционной политике

Tекст: Валерия Городецкая

«По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики – конечно, почему нет», – заявил он на встрече с руководителями парламентских фракций, передает Ura.Ru.

Президент выразил готовность обсудить предложение с министром внутренних дел Российской Федерации. Путин подчеркнул, что такой подход соответствует ранее высказанной идее о вовлечении ветеранов в государственную службу, включая силовые ведомства.

Ранее Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции.

Глава государства также заявил о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.