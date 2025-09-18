Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.12 комментариев
Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к миграционной политике
Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения ветеранов специальной военной операции к работе в системе МВД, в частности в сфере миграционной политики.
«По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики – конечно, почему нет», – заявил он на встрече с руководителями парламентских фракций, передает Ura.Ru.
Президент выразил готовность обсудить предложение с министром внутренних дел Российской Федерации. Путин подчеркнул, что такой подход соответствует ранее высказанной идее о вовлечении ветеранов в государственную службу, включая силовые ведомства.
Ранее Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции.
Глава государства также заявил о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.