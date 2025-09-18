Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.
Глава государства, говоря об участии в выборах ветеранов СВО, отметил, что именно такие граждане, готовые рисковать своим здоровьем и жизнью, заслуживают доверия для назначения на ключевые должности, передает ТАСС.
«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», – заявил президент.
Напомним, на прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.
В Кремле высоко оценили участие более 1,6 тыс. ветеранов СВО в избирательных кампаниях разного уровня, отметив значимость их жизненного опыта.