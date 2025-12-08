  • Новость часаЛукьянов объяснил жалобы Трампа на нечитавшего мирный план Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дмитриев заявил о «панике крупнейших дипломатов ЕС»
    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    На границе Таиланда и Камбоджи начались бои
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    11970 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    23 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    20 комментариев
    8 декабря 2025, 11:36 • В мире

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами
    @ Sarah Meyssonnier/REUTERS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь?

    Эммануэль Макрон прибыл в Китай с обширной делегацией: шесть министров, 35 глав крупных предприятий – от «Данон» до Airbus. Однако речь должна была идти не только о французских интересах, но и об интересах европейских: «Мы хотим, чтобы Европу уважали как крупного партнера Китая», заявлял Макрон.

    Крупный партнер – равно как и его представитель Макрон – особенно переживал из-за нескольких вопросов. Во-первых, Европа считает, что Китай не использует свое влияние на Россию в украинском конфликте, чтобы остановить военные действия. Во-вторых, европейцев стал всерьез беспокоить колоссальный торговый дефицит между ЕС и КНР. Одна только Франция за последние 10 лет импортировала из Китая продукции на 47 млрд евро больше, чем экспортировала.

    Тут следовало бы напомнить, что европейский бизнес в свое время немало сделал для переноса производств в Китай и другие страны региона, привлеченный дешевой рабочей силой и выгодными предложениями местных правительств. Прошло несколько десятилетий, и вдруг оказалось, что такая политика чревата множеством рисков и осложнений – вплоть до рецессии. Поэтому Макрон собирался добиться гарантий, чтобы китайские предприятия больше инвестировали во французское производство. Кроме того, французы настаивали на том, что Китай должен поделиться некоторыми передовыми технологиями, начиная от секретов производства электромобилей и заканчивая солнечными панелями.

    Последнее требование само по себе звучит поразительно, но оно высказывалось совершенно всерьез: не последняя страна мира, имеющая университеты, серьезных ученых в самых разнообразных областях, научный и экономический потенциал, почему-то сама не сподобилась разработать свои собственные солнечные панели для производства электроэнергии. При этом в Европе любят обвинять Китай в «нечестной конкуренции», так как там государство поддерживает предприятия. Но разве кто-то мешал взять китайский опыт на вооружение и научиться самостоятельно производить хотя бы конкурентоспособные солнечные панели?

    Французскую делегацию приняли в Пекине с большой помпой. Макрон подарил своему китайскому коллеге и его супруге шелковые платки от «Гермес» и шампанское, жену президента свозили в центр разведения гигантских панд и пообещали максимум до начала 2027 года прислать во французский зоопарк пару этих замечательных животных (взамен других, которые недавно вернулись в Китай). Французские СМИ с умилением обсуждали, сыграет ли Макрон по случаю со звездами пинг-понга братьями Лебрен, которые как раз находились в Китае, где проходит Кубок мира по настольному теннису среди смешанных команд.

    Подводя итоги визита, Financial Times съязвила, что «Макрон приехал в Китай, привезя в подарок шелковые платки от «Гермес», а вернулся с обещаниями, что ему дадут панд», и отметила, что внешне дружелюбное отношение лидеров друг к другу «не смогло замаскировать растущее напряжение между странами».

    Речь идет о том, что Евросоюз собирается установить планку как минимум в 70% для некоторых видов продукции (например, автомобилей), которые должны быть произведены на его территории, «в рамках политики приоритетного производства собственных товаров и снижения зависимости от Китая». Мало того – в Брюсселе также намерены ужесточить правила для иностранных инвесторов, «чтобы китайские компании не получали преимущества на открытом рынке Европы в случае, если они не делятся прибылями с местными работниками и не раскрывают свои технологии».

    Самих французов разочаровало отсутствие давно обещанного контракта на покупку 500 самолетов Airbus (одновременно, кстати, американцы пытаются добиться, чтобы китайские власти закупили их боинги), и отсутствие прогресса по другим вопросам. 12 соглашений, подписанных по итогам визита, касались обучения в университетах и защиты панд, но не отвечали главным требованиям французской делегации.

    Как отметила эксперт по Китаю Мари Ользман:

    «Мы просим Китай экспортировать немного меньше продукции и импортировать больше французской, но мы уже совершенно не находимся в позиции силы».

    Хотя, возможно, дело не в силе, а в том, что Франции просто нечего предложить, кроме люкса (тех же шелковых платков, которые интересны далеко не всем), напитков вроде шампанского и продукции сельского хозяйства, которую вполне возможно заказывать у других поставщиков.

    Едва вернувшись во Францию, Макрон недвусмысленно пригрозил Китаю таможенными тарифами: «если они не пойдут нам навстречу, мы, европейцы, будем вынуждены в самом ближайшем будущем принять жесткие меры… как США, например, введем пошлины на китайскую продукцию». Оказывается, по словам Макрона, «Китай убивает своих клиентов» (то есть Евросоюз) отказом от европейского импорта. И вообще «Китай бьет в самое сердце европейской промышленной и инновационной модели, исторически основанной на станках и автомобилестроении». При этом протекционизм администрации Трампа «усугубляет наши проблемы, потому что огромный поток китайской продукции перенаправляется на наши рынки». В результате «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти».

    Одним словом, «мы не можем постоянно импортировать, китайские предприятия должны находиться на европейской территории» – начиная от производства бытовой техники и заканчивая переработкой отходов. При этом китайские инвестиции в Европу «не должны быть хищническими, то есть направленными на достижение гегемонии и создание зависимости».

    Одновременно Европа должна научиться защищать свои уязвимые сектора – например, автомобили от нашествия китайских электромобилей. А еще Китай должен открыть свой внутренний рынок и увеличить потребление, а то, вероятно, шампанское продавать некуда.

    По сути, заявления президента Франции являются ультиматумом – который вдобавок полон плохо сочетающихся претензий. Китай в этой схеме должен все, Европа не должна ничего – разве что милостиво выдавать разрешения, если сочтет, что ей это выгодно. Но главное даже не в этом. Нельзя клянчить технологии создания солнечных панелей и одновременно изображать того, кто может диктовать условия.

    Озвучив свой ультиматум, Макрон, судя по всему, полагает, что это проявление силы – для него как политика, для Франции и для Евросоюза. На самом деле он лишний раз доказал, что все трое слабы.

    Когда ты слаб, попытка изображать сильного выглядит еще более нелепо. Однако Европа, которая очень нервно относится к своей роли в мире, плохо переносит разговоры о своей слабости. Доказательством тому стал внутренний американский документ – так называемая Стратегия национальной безопасности администрации Трампа. Предназначена она главным образом для американской аудитории, но в Старом Свете ее восприняли чуть ли не как личное оскорбление, а некоторые даже обозвали «настоящей пощечиной европейским странам».

    Среди главных европейских проблем авторы стратегии отметили целый спектр – от экономического спада и «потери национальной идентичности» до цензуры, подавления оппозиции и неправильной миграционной политики. Как сказано в документе, если Европа не переломит эти тенденции, «континент станет неузнаваемым через 20 лет или раньше» по причине «стирания цивилизации», и тогда неизвестно, будет ли он представлять ценность как союзник США или даже союзник по НАТО. Участие ЕС в конфликте на Украине американцы также считают серьезной ошибкой. Одновременно администрация Трампа пообещала сделать все, от нее зависящее, чтобы помочь Европе вернуться на путь истинный.

    Сама Европа сделала из слов Трампа только один вывод, который лаконично выразила французская Le Monde:

    «Американская Стратегия национальной безопасности нацелена против европейцев и щадит противников США». А бывший еврокомиссар Тьерри Бретон и вовсе заявил, что «Трамп стал на сторону Путина и преследует его цель: ослабить Европу».

    «Новая Стратегия национальной безопасности США представляет собой экзистенциальную угрозу для объединенной Европы и Польши», – в панике бьется польская «Речьпосполита», которая уже сейчас видит в документе возможное обоснование для «решения о выводе части американских войск из Европы» или «постоянного ослабления Североатлантического альянса».

    И это тоже страхи слабого, который привык, что безопасность ему непременно обеспечит кто-то со стороны, за чью крепкую спину всегда можно спрятаться. Но отними безопасность, которую Европе обеспечивали американцы, товары, которые производят китайцы, и технологии, которыми они теперь определенно не станут делиться – что останется? Шелковый платок, который Макрон притащил в Китай?

    Главное
    Удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем
    Франция отказалась изъять российские активы из банков республики
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    Нетаньяху заявил о планах оставить войска Израиля в Сирии
    В Германии захотели переименовать улицы с советскими названиями
    Протечка воды в Лувре повредила до 400 экспонатов
    Мизулина: Дети недовольны блокировкой Roblox

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации