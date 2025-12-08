Эксперты оценили призывы в Германии переименовать улицы с советскими названиями

Эксперты: Немецкое общество не поддержит борьбу с социалистическими топонимами

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У инициативы по переименованию социалистического наследия несколько задач. Во-первых, это попытка отвлечь часть общества от насущных проблем, во-вторых – самопиар Эвелин Цупке. Я уверен, ни власти, ни большинство немецкого населения не поддержат это предложение», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. По его словам, в условиях, когда страна «не просто стагнирует, а деградирует», некоторые отдельные политики пытаются «зацепиться за какие-то эфемерные идеологические постулаты».

«Инициативы по изменению названий улиц в Германии встречают поддержку, если только они связаны с денацификацией. Например, переименование площадей, ранее названных в честь Адольфа Гитлера и других нацистских деятелей», – добавил Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

«Также недавно берлинская Моренштрассе, которая переводится, как «улица Мавров», стала Антон-Вильгельм-Амоштрассе – в честь первого немецкого ученого, родившегося в Африке. Кампания была проведена в контексте антиколониальной риторики. Впрочем, даже это вызвало значительное сопротивление местных жителей», – напомнил собеседник.

«На этом фоне можно почти с полной уверенностью сказать, что и переименование социалистических названий не будет реализовано. У немалого количестве немцев с ГДР связаны хорошие воспоминания. Другая часть выступает за максимальное сохранение исторического наследия, не несущего явного негативного или дискриминационного характера», – указал он.

«Против выступят и некоторые парламентские партии, например, та же «Альтернатива для Германии». Не поддержат инициативу и молодые члены левых движений и политических сил. А это тоже солидная часть немецкого общества», – детализировал собеседник.

«Позиция же государственных и местных органов управления по этому вопросу может разниться. Она будет зависеть от мнения бургомистра и состава городского совета. Но в любом случае, в данный исторический период немецкие власти ни в Берлине, ни на местах не считают целесообразным изменение социалистических топонимов. Это дорого, долго и не входит в число насущных проблем», – заключил Соколов.

Ранее Эвелин Цупке, комиссар ФРГ по делам жертв диктатуры Социалистической единой партии Германии, призвала к переименованию улиц, названных в честь Владимира Ленина, а также бывших функционеров СЕПГ.

«Спустя 35 лет после объединения Германии ни одна улица не должна носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Назвать улицу в честь кого-то – это проявление уважения со стороны нашего современного демократического общества. Однако эти люди олицетворяют страдания тысяч жертв», – заявила Цупке в интервью газете Bild.

В Восточной Германии наследие ГДР сохранилось, среди прочего, в названиях улиц, посвященных Обществу германо-советской дружбы (DSF), Сельскохозяйственному производственному кооперативу (LPG) и другим. По мнению Цупке, переименование этих улиц «пошлет правильный сигнал в 35-ю годовщину объединения Германии».

В общине Йерихов (земля Саксония-Анхальт) процесс изменения названий уже дошел до судебных разбирательств. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила против переименования более 40 улиц, хотя ранее поддерживала инициативу. Решение может вступить в силу 26 января по итогам рассмотрения дела высшим административным судом, пишет РБК.

В свою очередь, местные власти в таких городах, как Науэн (земля Бранденбург) и Вайсенфельс (земля Саксония-Анхальт), открыто проигнорировали требование о переименовании «социалистических» улиц, заявив, что вопрос даже не рассматривается, пишут СМИ.