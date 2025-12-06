  • Новость часаАтакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии
    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Всемирный банк назвал должников России
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»
    Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    11956 комментариев
    Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 04:20 • Новости дня

    Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Гидрометцентра, в декабре в столице ожидается облачность и отсутствие устойчивого снежного покрова как минимум до середины месяца.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что снег в Москве маловероятен до второй половины декабря.

    Прогнозируется, что на предстоящей неделе небольшие осадки и кратковременный снег возможны лишь в отдельных районах Московской области, однако высота снежного слоя не превысит одного сантиметра.

    В самой Москве специалисты не ожидают формирования устойчивого снежного покрова в ближайшие десять дней, температура будет незначительно колебаться.

    Вильфанд отметил, что в столице сохранится «однородный режим погоды» с минимальными температурными изменениями.

    По словам метеоролога, такие погодные условия будут сохраняться как минимум до середины текущего месяца, а существенных изменений в ближайшее время не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура зимой в Москве будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов не ожидается.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова в столице ожидаются только после середины декабря, когда температура вернется к климатической норме.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (11)
    3 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    Американские стартапы начали работу над затемнением Солнца
    Американские стартапы начали работу над затемнением Солнца

    Предлагаемые американскими стартапами новые технологии искусственного затемнения Солнца могут спасти планету от перегрева. Однако ученые предупреждают о возможных непредсказуемых последствиях этих экспериментов и неправомерности вмешательства коммерческих компаний в глобальный климат.

    Становление индустрии солнечной геоинженерии, направления, предполагающего ослабление солнечного излучения для временного охлаждения планеты, перестало быть фантастическим сюжетом, пишет The Washington Post. В США частные стартапы собирают миллионы долларов на разработку технологий, которые должны распылять отражающие солнчные лучи частицы в стратосфере.

    Одним из самых обсуждаемых проектов стал калифорнийский Make Sunsets, предлагающий желающим купить так называемые «кредиты охлаждения». На собранные средства основатель компании запускает в атмосферу шары с сернистым газом, веществом, которое после извержений вулканов действительно вызывает кратковременное понижение температур. Формально эта деятельность никак не регулируется законами штата, что и вызывает вопросы у экологов и юристов. Агентство по охране окружающей среды США уже начало проверку.

    Параллельно на рынок выходит более крупный игрок, израильско-американский стартап Stardust, привлекший около 75 млн долларов инвестиций. Компания утверждает, что разрабатывает новый тип отражающих частиц, который должен быть безопаснее сернистых соединений. Однако закрытость проекта, отсутствие публикаций, задержки с раскрытием данных и непрозрачное лоббирование вызывают резко негативную реакцию научного сообщества. Некоторые эксперты называют заявления о полной безвредности частиц «научно необоснованными».

    Главный вопрос, который сегодня обсуждают исследователи и экологи, должен ли коммерческий интерес становиться двигателем технологий, способных повлиять на климат всей планеты. Сторонники стартапов уверяют, что бизнес способен продвинуть разработки быстрее традиционной науки, которая часто сталкивается с бюрократическими барьерами и общественными протестами. Противники же напоминают, что даже сравнительно небольшие эксперименты могут изменить циркуляцию атмосферы, усилить загрязнение воздуха и затронуть регионы, которые не давали согласия на такое вмешательство.

    На уровне государств ясного регулирования пока тоже нет. Несколько американских штатов и Мексика предложили запретить солнечную геоинженерию, но в большинстве стран этот вопрос никак не урегулирован. Бывшие представители ООН призывают правительства либо четко запретить такие эксперименты, либо разработать рамки, в которых они будут контролироваться и оцениваться.

    Несмотря на критику, авторы проектов уверены, что дискуссия уже изменилась необратимо. Коммерческие попытки «ослабить солнце», пусть пока символические, наглядно показали: технологии, еще недавно считавшиеся фантастикой, становятся частью реальной климатической повестки. И теперь вопрос стоит не в том, появится ли геоинженерная индустрия, а в том, кто и как будет ее контролировать.

    Ранее ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной. А в новогоднюю ночь жители России смогут увидеть на небе уникальное астрономическое явление, которое случается раз в 18 лет,

    Комментарии (8)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии отреагировал на предложение построить метро до Петербурга и Архангельска с иронией.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии на телеканале «ТВ Центр» прокомментировал вопрос о возможности продления Рублево-Архангельской линии метро до Архангельска, передает ТАСС. Ведущий заметил, что линия дошла до Рублевки, и поинтересовался, может ли она дойти дальше на север.

    На это Сергей Собянин с улыбкой ответил: «Плохие шутки у вас». Вопрос о строительстве метро между Москвой и Петербургом мэр также прокомментировал скептически, отметив, что подобные идеи кажутся несерьезными.

    Он уточнил, что между двумя городами строится высокоскоростная магистраль, и этого «более чем достаточно». Мэр добавил, что в проект активно вовлечены Москва, Петербург, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Он подчеркнул, что работа идет масштабная и сложная, но выразил надежду на успешную реализацию проекта.

    Комментарии (8)
    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил экс-депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    Вице-президент индийского телеканала удивилась отсутствию эффекта санкций в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент телеканала India Today Калли Пури отметила атмосферу зимней Москвы и удивилась отсутствию влияния западных санкций на город.

    По словам Пури, в российской столице царит праздничная атмосфера с новогодней иллюминацией, украшенными елками и большими празднествами, передает ТАСС.

    «И это мечта – быть в Москве в это время года, когда все, как в зимней сказке, с новогодней иллюминацией, елками, украшениями и празднествами. И ты удивляешься: а где санкции?», – сказала она.

    Журналистка India Today Гита Мохан, бравшая интервью у президента России Владимира Путина перед его визитом в Индию, напомнила, что российский президент, услышав комплимент Пури о столице, в ответ предложил ей остаться в Москве еще на две недели. На это Пури в шутку заявила: «У меня приказ президента, так что пока-пока!».

    Ранее индийская журналистка Мохан назвала интервью с Путиным «беседой мечты».

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации

    Александр Збруев объявил о возвращении на сцену театра «Ленком» после госпитализации

    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист Александр Збруев после выздоровления начал репетировать роль в новой массовой постановке Владимира Панкова в «Ленкоме», сообщил прессе сам актер.

    Александр Збруев возвращается на сцену театра «Ленком Марка Захарова» после выписки из больницы. Народный артист РСФСР начал репетировать роль в новой постановке художественного руководителя театра Владимира Панкова «Репетиция оркестра». Премьеру спектакля Збруев планирует представить зрителям уже на следующей неделе, 12 или 13 декабря. Об этом он сам сообщил в интервью ТАСС.

    Из клиники актер выписался 24 октября. Всего в новой постановке Панкова заняты 80 артистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 октября Збруева экстренно доставили в центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского с жалобами по урологической части.

    До этого еще в сентябре он отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия перед выходом на сцену спектакля «Вишневый сад».

    Позже президент «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что актер проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 05:07 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    К месту падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова и Волгограда. Также ограничения действуют в аэропортах в Калуге (Грабцево), Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России
    День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России
    @ Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России в пятницу, 5 декабря, отмечают День воинской славы – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

    Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву началось 5 декабря 1941 года, передает РИА «Новости».

    День воинской славы России установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

    Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой) длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и стала одним из переломных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Военные действия делились на оборонительный этап и два наступательных – контрнаступление, начавшееся 5 декабря, и последующее общее наступление Красной армии.

    Контрнаступление началось силами Калининского фронта под командованием Ивана Конева, Западного фронта под руководством Георгия Жукова, правого крыла Юго-Западного фронта маршала Семена Тимошенко, а также вновь созданного Брянского фронта под командованием Якова Черевиченко. Несмотря на суровые морозы, недостаток сил и глубокий снег, советские войска продвигались вперед.

    В результате контрнаступления и дальнейшего наступления враг был отброшен на 150-400 км, были освобождены Московская и Тульская области, а также части Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Битва под Москвой стала первым крупным поражением Германии в ходе Второй мировой войны.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин поздравил студентов и преподавателей Тимирязевской академии с ее юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь 160-летия одного из старейших вузов страны, отметив вклад Тимирязевской академии в аграрную науку и образование.

    Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российской государственной аграрной академии имени К. А. Тимирязева со 160-летием учреждения, передает ТАСС. Он подчеркнул, что богатая история университета и его традиции являются предметом особой гордости профессорско-преподавательского коллектива.

    В своем послании Путин отметил: «Диплом знаменитой Тимирязевской академии – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее».

    Президент также отметил, что коллектив учреждения тщательно хранит наследие предшественников, активно реализует современные образовательные, исследовательские и просветительские программы и открыт для новых идей, проектов и инициатив.

    По его словам, за прошедшие годы из университета вышла целая плеяда талантливых специалистов, которые внесли созидательный вклад в науку, агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности страны.

    Путин пожелал коллективу заведения воплощения планов и всего наилучшего. Академия имени К. А. Тимирязева остается одной из самых известных высших школ страны и продолжает развивать фундаментальные и прикладные исследования в области сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил тему счастья с молодыми учеными. Также Путин  рассказал участникам V Конгресса молодых ученых о размере своей стипендии в студенческие годы.

    В сентябре на базе Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева прошли успешные испытания первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельхозтехники.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!» появились на карте «Тройка»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве выпущена новая лимитированная серия транспортных карт «Тройка» с изображением персонажей из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

    Отмечается, что карты уже поступили в продажу, передает АГН «Москва».

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил: «Мы регулярно выпускаем специальные лимитированные серии «Тройки». Посвящаем их различным событиям, памятным датам и популярным культурным явлениям. Поэтому наша транспортная карта уже давно стала не просто удобным инструментом для оплаты поездок, но и предметом коллекционирования». Он добавил, что развитие билетной системы идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

    На новых картах изображены игроки команд «Метеор» и «Вымпел», а также фигуристы – все герои известного мультфильма, созданного на киностудии «Союзмультфильм». Всего выпущено шесть уникальных вариантов дизайна карты, что, по словам городских властей, повысит интерес коллекционеров и пассажиров к использованию «Тройки».

    Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте Москвы будет увеличена со 2 января 2026 года.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Самолет из Новосибирска не смог сесть в Магадане из-за метели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в среду в Магадане из-за метели и слабой видимости, сообщил представитель аэропорта «Магадан».

    Рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели и слабой видимости, передает РИА «Новости». Представитель аэропорта сообщил, что из-за непогоды и сложных метеоусловий пилоты направили самолет на запасной аэродром.

    Вылет из Магадана для обратного рейса был перенесен на вечер, пассажиров предупредили о задержках. Жителей региона призвали не покидать свои населенные пункты в связи с приходом снежного циклона, распространившимся по побережью Магаданской области.

    Региональный Гидрометцентр уточнил, что нынешний циклон прибыл из Японского моря, сопровождаясь снежными бурями и усилением ветра. В четверг ожидается новое ухудшение погодных условий: на побережье прогнозируют дальнейшее усиление ветра, потепление и продолжение снегопадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Магаданской области увидели северное сияние. Снегопад заблокировал дороги на Колыме. Непогода в Магадане привела к масштабным энергоавариям.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури

    ИКИ РАН: Магнитная буря возникнет из-за корональной дыры и вспышки Х-класса

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 4 декабря из-за воздействия корональной дыры и облака плазмы ожидаются продолжительные возмущения магнитного поля до уровня G2, предупредили ученые.

    Первая в декабре 2025 года магнитная буря ожидается 3 декабря, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, событие вызвано сразу двумя факторами: широкой корональной дырой в центральной части солнечного диска и выбросом плазмы после вспышки X-уровня, произошедшей 1 декабря.

    Наиболее интенсивное воздействие облака плазмы прогнозируется в ночь на 4 декабря. Ученые отмечают: «По расчетам, край этого выброса всё же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря». Подтверждающие визуализации доступны в открытом доступе.

    Ожидается, что магнитное поле будет возмущено на уровне не выше среднего (G2), однако сама буря может быть продолжительной из-за ширины корональной дыры. Полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается ближе к выходным; до этого времени на графиках сохранятся жёлтые и красные участки.

    Активность магнитного поля увеличит вероятность появления полярных сияний, однако для европейской части России уровень G2, как правило, недостаточен для видимых эффектов. Точные прогнозы дадут по мере развития событий – за актуальной обстановкой можно следить на сайте лаборатории.

    Напомним, ранее ученые ИКИ РАН предположили, что появление солнечных пятен может привести к повышенной солнечной активности.

    В начале декабря на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за последнее время.

    До этого за одни сутки на Солнце зафиксировали пять мощных вспышек.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    Москвичу назначили 15 штрафов за сатанизм в соцсетях

    Москвич Кузнецов 15 раз наказан за публикации сатанизма в соцсетях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы назначил жителю столицы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию на своей странице во «ВКонтакте» символики запрещенного в РФ Международного движения сатанизма.

    Тушинский суд столицы назначил жителю Москвы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» изображения «крест Левиафана (сульфур)», которое относится к символике Международного движения сатанизма, сообщает ТАСС. Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

    В каждом из 15 судебных решений Кузнецов признан виновным по части первой статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафован на тысячу рублей. Таким образом, общая сумма штрафов составила 15 тыс. рублей.

    В судебных документах сказано, что Кузнецов публиковал изображения под псевдонимом Джон Смит, и каждый материал находился в открытом доступе для всех пользователей. Правонарушения были выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД РФ, которые составили на Кузнецова соответствующие протоколы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителя Краснодарского края оштрафовали за публикацию с элементами сатанизма на странице в соцсети.

    До этого Артем Репин из Петербурга получил 12 суток ареста за демонстрацию сатанинской символики.

    Напомним, в сентябре Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма в список террористических и экстремистских организаций.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за запрещенный контент

    Таганский суд Москвы назначил Google штраф в 3,8 млн рублей за запрещенный контент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания Google наказана Таганским судом Москвы на 3,8 млн рублей за несоблюдение требований о ликвидации запрещенных материалов на платформе.

    Компания Google была оштрафована Таганским судом Москвы на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, передает РИА «Новости».

    Согласно решению суда, Google LLC назначено административное наказание за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, касающейся удаления информации, запрещенной к распространению в стране.

    Представитель суда заявила: «Постановлением Таганского районного суда г. Москвы корпорации Google LLC назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей». Протокол в отношении компании был ранее составлен Роскомнадзором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Таганский суд Москвы принял к рассмотрению пять административных дел в отношении Google из-за отказа удалить запрещенную информацию.

    В августе мировой судья в Москве уже назначил Google штраф в семь млн рублей за несоблюдение законодательства России в сфере интернет-деятельности иностранных компаний.

    Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы вернуть полноценную работу YouTube, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    Комментарии (0)
    Минцифры сообщило о постепенном отказе от смс-входа на «Госуслуги»
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю
    Венгрия заблокировала план Еврокомиссии по займу для Киева
    Глава Тобольска: Блогеры привлекли в город рестораторов и девелоперов
    Очистные сооружения Иркутска построили с учетом изменившегося состава стоков
    Вэнс опроверг слухи о разводе после появления жены без кольца
    Ставка за четыре билета на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 800 тыс. рублей

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

