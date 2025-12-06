Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.11956 комментариев
Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря
По данным Гидрометцентра, в декабре в столице ожидается облачность и отсутствие устойчивого снежного покрова как минимум до середины месяца.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что снег в Москве маловероятен до второй половины декабря.
Прогнозируется, что на предстоящей неделе небольшие осадки и кратковременный снег возможны лишь в отдельных районах Московской области, однако высота снежного слоя не превысит одного сантиметра.
В самой Москве специалисты не ожидают формирования устойчивого снежного покрова в ближайшие десять дней, температура будет незначительно колебаться.
Вильфанд отметил, что в столице сохранится «однородный режим погоды» с минимальными температурными изменениями.
По словам метеоролога, такие погодные условия будут сохраняться как минимум до середины текущего месяца, а существенных изменений в ближайшее время не ожидается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура зимой в Москве будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов не ожидается.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова в столице ожидаются только после середины декабря, когда температура вернется к климатической норме.