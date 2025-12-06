Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря

Tекст: Денис Тельманов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что снег в Москве маловероятен до второй половины декабря.

Прогнозируется, что на предстоящей неделе небольшие осадки и кратковременный снег возможны лишь в отдельных районах Московской области, однако высота снежного слоя не превысит одного сантиметра.

В самой Москве специалисты не ожидают формирования устойчивого снежного покрова в ближайшие десять дней, температура будет незначительно колебаться.

Вильфанд отметил, что в столице сохранится «однородный режим погоды» с минимальными температурными изменениями.

По словам метеоролога, такие погодные условия будут сохраняться как минимум до середины текущего месяца, а существенных изменений в ближайшее время не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура зимой в Москве будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов не ожидается.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова в столице ожидаются только после середины декабря, когда температура вернется к климатической норме.