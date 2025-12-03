  • Новость часаПять человек пострадали в ДТП с автобусом в Твери
    Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 20:22 • Новости дня

    Уроженец Узбекистана получил восемь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет лишения свободы за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма, сообщает ТАСС.

    Суд установил, что в Одессе Мирзаев размещал в соцсетях тексты и фотографии, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершённых российскими военнослужащими преступлениях в Буче и Мариуполе.

    Следствие также утверждает: в марте 2023 года и июне 2024 года Мирзаев опубликовал в интернете видео с обращением, где поддержал идеологию и практику терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее обвиняемый в фейках об армии России Божовский сбежал от суда Москвы.

    Блогер Александр Шпа,к ранее заочно осужденный за фейки о российской армии, оказался фигурантом еще одного уголовного дела.

    Дело в отношении Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом) и Алексея Барановского (признан иноагентом) о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о спецоперации на Украине передано в суд.

    3 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине

    Рубио назвал предметом спора на переговорах 20% ДНР под контролем Киева

    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% Донецкой Народной Республики (ДНР), оставшейся под контролем Киева, считает госсекретарь США Марко Рубио.

    «То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», – приводит ТАСС слова Рубио на телеканале Fox News.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    3 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

    Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейская пресса выпустила серию материалов по следам встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками. «Отличились» британские СМИ, которые исказили слова помощника президента России Юрия Ушакова, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. По его прогнозам, Европа будет до последнего «вставлять палки в колеса» переговорного трека.

    «Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

    Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

    До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.

    3 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    РКН заблокировал игровую площадку Roblox

    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    3 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Прогресс российской армии на Украине за последние недели оказал заметное влияние на атмосферу и динамику диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Успехи Вооруженных сил России на Украине оказали заметное влияние на процесс переговоров между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, именно военные достижения последних недель сыграли значительную роль: «На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя». Ушаков отметил, что положительная динамика на фронте привела к изменениям в атмосфере и содержании дискуссий между сторонами.

    Он подчеркнул, что российская делегация учитывала эти успехи при выработке своих позиций. Переговоры, по словам помощника президента, проходили в более конструктивном русле благодаря успешным действиям на фронте.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что перспектива проведения саммита России и США будет зависеть от прогресса во встречах помощников и представителей внешнеполитических ведомств двух стран.


    3 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В среду Германия получит противоракетную систему Arrow 3 стоимостью более 3,6 млрд евро, впервые обеспечив себе независимый доступ к израильской военной технологии, пишет Bloomberg.

    Израиль завершает передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3, ставя точку в крупнейшем оборонном контракте в истории страны, пишет Bloomberg.

    Это первый случай, когда другой стране предоставляется самостоятельный доступ к столь высокотехнологичному военному комплексу. Общая сумма сделки между правительствами Израиля и Германии составила более 3,6 млрд евро, или 4,2 млрд долларов, включая все пусковые установки, боеприпасы и радары.

    Arrow 3, совместно разработанная Израилем и США, поступит на авиабазу Хольцдорф примерно в 120 км к югу от Берлина, после чего планируется развертывание на других объектах северо-запада и юга Германии. Генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви заявил: «Система была доставлена Германии вовремя за последние месяцы, несмотря на вызванные войной трудности». Он добавил, что в немецкую систему Arrow внедрили все уроки, извлеченные за два года конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС в 2023 году.

    По данным Минобороны Израиля, эффективность системы Arrow 3 во время конфликта с Ираном, когда в течение 12 дней происходил обмен ракетными ударами, достигла 86%. Отмечается, что изначально Германия поддержала право Израиля на ответ после атаки ХАМАС, но впоследствии критически отнеслась к действиям Тель-Авива в Газе, особенно на фоне роста числа жертв и гуманитарного кризиса. В августе Берлин ввел эмбарго на экспорт оружия, но отменил его после заключения перемирия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибудет в Израиль в ближайшие выходные на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху, став первым европейским лидером, совершившим официальный визит за последние месяцы. Леви отметил, что несмотря на разногласия, отношения между Израилем и Германией остаются прочными и не исключается заключение новых сделок, включая возможные поставки системы Arrow 4, которая, по словам главы IAI, будет готова к эксплуатации «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Мерц заявил, что у страны не может быть хорошего будущего без еврейского народа. Израиль развивает военное сотрудничество с европейскими странами для противостояния России. Экспорт вооружений из Израиля в Европу достиг рекордных показателей.

    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    3 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное министерство США запускает программу на 1 млрд долларов по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министерство обороны США запускает масштабную программу закупки дронов-камикадзе на сумму 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Глава ведомства Пит Хегсет объявил о старте инициативы «Доминирование дронов», рассчитанной на четыре этапа с окончанием не позднее начала 2028 года. Главная цель – радикально нарастить потенциал войск с помощью десятков и сотен тысяч беспилотников.

    Министр уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала. В приоритетах – максимально снизить затраты и увеличить производство внутри американского ВПК, используя гибкие коммерческие контракты.

    Хегсет пообещал, что к 2026 году в войска поступят десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году – сотни тысяч. Он также отметил, что федеральное правительство инвестирует именно в недорогие беспилотники, которые доказали свою эффективность на поле боя. Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за два млн долларов, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников».

    Всего в течение двух лет Пентагон намерен закупить около 340 тыс. беспилотников разного типа: по плану, 30 тыс. дронов должны быть готовы к июлю 2026 года, более 200 тысяч – к январю 2028 года. Каждая партия будет увеличиваться по количеству, а прогнозируемая стоимость одного беспилотника снизится с 5000 долларов до 2300.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах обогнать Китай по производству дронов.

    Армия США приняла решение закупить миллион дронов.

    Военные США ранее продемонстрировали систему ядерного сдерживания на фоне сообщений о разработке «Буревестника» в России.

    3 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    3 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Украинский морской дрон Sea Baby был взорван вооруженными силами Румынии на расстоянии 36 морских миль к востоку от порта Констанца, передает Минобороны Румынии.

    Как отмечается, беспилотник представлял угрозу для кораблей, следующих по международным морским путям в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия пообещала принять ответные меры на атаки по торговым судам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку на коммерческие танкеры в турецких водах грубым нарушением безопасности и охарактеризовал эти действия как показатель сути киевского режима.

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил ответственность Украины за нападения у побережья Турции.

    3 декабря 2025, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 102 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

    ПВО России перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника самолетного типа за ночь, передает РИА «Новости».

    Согласно данным министерства, наибольшее число дронов было сбито над территориями Белгородской (26) и Брянской (22) областей. Кроме того, 21 беспилотник ликвидирован над Курской областью, 16 – над Ростовской, семь – над Астраханской, шесть – над Саратовской и четыре – над Воронежской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России уничтожили сорок пять украинских беспилотников за одну ночь. Военные также сбили шесть украинских беспилотников над Крымом.

    3 декабря 2025, 19:04 • Новости дня
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова

    Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

    @ Крымский Константин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресса озвучила причину смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, бывшая жена актера Михаила Ефремова ушла из жизни в результате острого сердечного приступа.

    Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.

    Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.

    Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.

