BZ: Россия поставила точку в споре с Японией за Курилы
Внесение Россией поправок в Конституцию исключило возможность передачи Курильских островов, что стало болезненным ударом для Японии, пишут СМИ.
Россия окончательно закрыла вопрос Курильских островов, нанеся Японии серьезный удар в многолетнем территориальном споре, сообщает издание АБН24 со ссылкой на Berliner Zeitung.
Немецкий журналист Николас Бутылин отмечает, что, несмотря на прошедшие более 80 лет после окончания Второй мировой войны, Москва и Токио по-прежнему не подписали мирный договор из-за разногласий по этим территориям.
Особенно активные переговоры по Курилам велись с 2012 по 2019 год, когда бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Бутылин подчеркивает: «Вопрос о Курильских островах обсуждался особенно интенсивно в период с 2012 по 2019 год, когда тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным».
Однако компромисс так и не был найден, и в 2020 году Россия закрепила в конституции положение о невозможности передачи каких-либо территорий. По мнению Бутылина, это решение фактически закрыло возможность дальнейших переговоров и стало для Японии серьезным дипломатическим поражением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Японии Такаити объявила о планах заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Токио сведены к нулю и обсуждать мирный договор без диалога невозможно.