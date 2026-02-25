Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила недоумение тем, что люди по всему миру объединились в сочувствии к обезьянке Панч из японского зоопарка, лишенной общения с сородичами.

Она подчеркнула, что при этом остается незамеченным страдание тысяч детей, пострадавших от действий киевского режима.

«Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве, объединен историей обезьянки, у которой есть еда, есть смотрители… И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории».

Захарова также отметила, что большинство, следящих за судьбой обезьянки, не замечают, как их страны собирают крупные суммы денег, чтобы превращать детей «в таких вот обезьянок».

В японском зоопарке города Итикава семимесячного детеныша макаки бросила мать, а другие макаки отказываются принимать его в стаю. Работники зоопарка дали малышу плюшевую обезьяну, с которой он теперь не расстается.



Ранее Захарова напомнила о страданиях детей Донбасса, комментируя фотографию посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, ночевавшей в ванной из-за обстрелов.