Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Законодатели США потребовали вызвать Гейтса на допрос по делу Эпштейна
Politico: Конгресс США потребовал допросить Гейтса по делу Эпштейна
После публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна американские законодатели обеих партий настаивают на допросе Билла Гейтса по поводу его общения с покойным финансистом.
Билла Гейтса могут вызвать на допрос в Конгрессе США по делу Джеффри Эпштейна, передает Politico.
Как сообщил председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер, к нему обращались члены обеих партий с просьбой организовать допрос миллиардера и основателя Microsoft. Комер заявил, что вызов Гейтса «вполне вероятен», передает РИА «Новости».
Ранее конгрессвумен-республиканец Нэнси Мейс направила официальное письмо с требованием пригласить Гейтса для дачи показаний. По данным газеты, двухпартийная группа законодателей настаивает на необходимости задать вопросы Гейтсу в рамках расследования.
Интерес к фигуре миллиардера усилился после публикации архивных документов по делу Эпштейна. В этих материалах, обнародованных минюстом США, обнаружена частная переписка, где содержатся сведения о попытках Гейтса скрыть свои интимные связи с русскими девушками и упоминания о тайном лечении последствий этих контактов с помощью медицинских препаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелинда Гейтс прокомментировала связь своего бывшего мужа с Джеффри Эпштейном.
Файлы Эпштейна указывали на попытки Билла Гейтса тайно давать жене лекарства от заболеваний, передающихся половым путем. При жтом представитель Билла Гейтса выступил с опровержением сообщений о заболевании миллиардера на вилле американского финансиста.