В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) упоминается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Информация стала известна после изучения документов, которые были опубликованы Минюстом США. Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, подготовленном для Эпштейна в мае 2012 года, передает РИА «Новости».
В этом обзоре речь шла об участии Макаревича в акциях протеста, проходивших в начале 2010-х годов. Он был отмечен как один из лидеров шествия от Пушкинской площади до Чистых прудов.
В том же материале упоминался и писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Оба они фигурировали в контексте политической активности и участия в публичных мероприятиях оппозиции.
Ранее сообщалось, что упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили содержатся в материалах по делу против обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом