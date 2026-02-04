  • Новость часаПереговоры по Украине начались в Абу-Даби
    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 13:59 • Новости дня

    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) упоминается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Информация стала известна после изучения документов, которые были опубликованы Минюстом США. Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, подготовленном для Эпштейна в мае 2012 года, передает РИА «Новости».

    В этом обзоре речь шла об участии Макаревича в акциях протеста, проходивших в начале 2010-х годов. Он был отмечен как один из лидеров шествия от Пушкинской площади до Чистых прудов.

    В том же материале упоминался и писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Оба они фигурировали в контексте политической активности и участия в публичных мероприятиях оппозиции.

    Ранее сообщалось, что упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили содержатся в материалах по делу против обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    3 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    Комментарии (21)
    1 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Долина на концерте со слезами поблагодарила зал за поддержку

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый в этом году сольный концерт Ларисы Долиной прошел в Домодедово, где артистка эмоционально выразила благодарность публике за поддержку.

    Народная артистка России Лариса Долина с трудом сдерживала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово, сообщает РИА «Новости». Мероприятие, названное «Юбилей в кругу друзей», собрало полный зал поклонников.

    Обращаясь к зрителям, Долина со сцены произнесла: «Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное »спасибо«: во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно – это поддержка». Артистка не смогла сдержать эмоций и, вытирая слезы, призналась: «Я сейчас расплачусь!».

    Публика поддержала певицу громкими аплодисментами и криками «Лучшая! Мы вас любим!», а также подарила ей несколько букетов цветов. После эмоционального обращения весь зал встал, продолжая аплодировать артистке. Долина, подытоживая свое выступление, отметила, что поддержка зрителей для нее бесценна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. Организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки в январе. На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности из-за «нездорового» интереса к певице.


    Комментарии (26)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 14:47 • Новости дня
    Актер Юрий Назаров сообщил о скорой госпитализации для операции

    Народный артист России Юрий Назаров сообщил о скорой госпитализации для операции

    Актер Юрий Назаров сообщил о скорой госпитализации для операции
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Юрий Назаров, известный по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил, что в ближайшее время будет госпитализирован для проведения операции.

    88-летний актер Юрий Назаров, известный зрителям по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил, что в ближайшее время ляжет в больницу для проведения операции, передает «Газета.Ru».

    При этом актер отметил, что не испытывает серьезных проблем со здоровьем и воспринимает госпитализацию спокойно.

    «Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали – надо. Надо, значит, надо. Все нормально», – поделился Назаров.

    При этом артист отметил, что больше переживает не за собственное здоровье, а за будущее страны. По его словам, ему «обидно за державу», но он верит, что ситуация в России стабилизируется.

    Юрий Назаров не раз рассказывал, что секрет его долголетия заключается в любви к Родине, отмечая, что живет и работает ради России.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 06:27 • Новости дня
    Стало известно о покупке Долиной квартиры в Юрмале

    Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале в ипотеку

    Стало известно о покупке Долиной квартиры в Юрмале
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийском городе Юрмала в 2010 году в ипотеку, следует из документов.

    Квартира находится рядом с берегом Рижского залива, а ее стоимость теперь превышает 27,4 млн рублей, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-сервисов недвижимости, в доме, где располагается квартира Долиной, на данный момент продаются несколько квартир различной площади. Их стоимость составляет от 220 тыс. евро до 275 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году после попадания Долиной в санкционный список Евросоюза, ее активы в Латвии были заморожены. Квартира певицы стала недоступной для распоряжения. Адвокат Александр Бенхин рассказал, что Долина может потерять две квартиры в юрмальском районе Дзинтари в Латвии.

    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Дом писательницы Устиновой в Ярославской области обокрали
    Дом писательницы Устиновой в Ярославской области обокрали
    @ Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ /ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В доме известной российской писательницы Татьяны Устиновой, автора многочисленных детективов, произошла кража, сообщили в правоохранительных органах.

    «Обокрали дом Татьяны Устиновой в селе Вятское. Вынесли украшения и иное имущество», говорится в сообщении. На данный момент точная сумма ущерба и другие детали происшествия не разглашаются, передает РИА «Новости».

    В областном управлении МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Полиция проводит оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося и поиска злоумышленников.

    Ранее сообщалось, из коттеджа на Рублевке, принадлежащего гражданину Саудовской Аравии, злоумышленники похитили часы и драгоценности стоимостью 30 млн рублей после просмотра недвижимости под видом покупателей.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 21:58 • Новости дня
    Долина призналась, что не смогла купить собственное жилье

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Лариса Долина сообщила, что арендует квартиру на длительный срок и пока не может позволить себе купить собственное жилье.

    Лариса Долина рассказала, что в настоящее время арендует квартиру, поскольку пока не располагает достаточными средствами для покупки собственного жилья, передает РИА «Новости». Певица уточнила: «Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду».

    Долина не стала уточнять, в каком районе сейчас живёт, но подчеркнула, что район ей нравится и считает его хорошим. Также артистка пояснила, что вместе с ней постоянно переезжают её кошки.

    По словам певицы, животные тяжело переносят смену обстановки, но всегда остаются с хозяйкой. Долина отметила, что воспринимает своих кошек как членов семьи и называет их своими детьми.

    Напомним, Мосгорсуд в декабре 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 млн рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу немедленно, а 19 января ключи были переданы адвокату Лурье.

    При этом сообщалось, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Европейского союза.

    На первый концерт певицы в 2026 году по состоянию на 27 января продали менее половины билетов. Меры безопасности на концертах Долиной усилили.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Долина отменила два концерта

    Долина отменила концерты в Обнинске и Брянске

    Долина отменила два концерта
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерты Ларисы Долиной, которые должны были пройти в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта, перенесли на ноябрь 2026 года.

    Представители концертных площадок сообщили, что в Обнинске выступление состоится 15 ноября, а в Брянске – 14 или 15 ноября, передает ТАСС. Билеты можно сдать организаторам.

    Директор Долиной Сергей Пудовкин объяснил, что перенос связан с изменением графика артистки. «Концерт в Обнинске будет перенесен. Это технический вопрос, связанный с изменением графика артистки [Ларисы Долиной]. Концерт в Брянске также будет перенесен. Даты переносов уже согласованы, это 14, 15 ноября. Вся точная информация скоро будет на официальных сайтах площадок», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что на концерт в Обнинске было выкуплено около 20% билетов из 595 возможных, а в Брянске – 15% из 807 мест.

    Ранее Долина с трудом сдержала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово.

    Концерт Долиной, который планировался на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменили.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 15:58 • Новости дня
    У американского рэпера Snoop Dogg умерла десятимесячная внучка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внучка известного американского рэпера Snoop Dogg скончалась в возрасте менее одного года, сообщила дочь исполнителя Кори Бродус.

    «Я потеряла любовь моей жизни. Моя Коди», – написала Бродус в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По информации журнала People, Кори Бродус родила дочь на 25-й неделе беременности после экстренного кесарева сечения. Врачи диагностировали у ребенка HELLP-синдром – редкое и опасное осложнение беременности.

    После рождения малышка провела десять месяцев в отделении интенсивной терапии новорожденных.

    Напомним, в 2019 году у рэпера Snoop Dogg умер внук. Новорожденному было десять дней.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 05:23 • Новости дня
    Guaradian опубликовала высказывания Майкла Джексона о детях и общении с ними

    Guaradian опубликовала высказывания Майкла Джексона о детях

    Guaradian опубликовала высказывания Майкла Джексона о детях и общении с ними
    @ GLEN WILSON/www.capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская студия Wonderhood Studios включила записи, на которых Джексон высказывает эти мысли, в новый четырёхсерийный документальный фильм, посвященный оправданию артиста, которого обвинили в сексуальном насилии над детьми в 2005 году.

    Как считал Майкл Джексон, дети очаровывались его личностью, хотели прикасаться к нему, обнимать его, но «иногда это доставляло неприятности», говорил артист.

    «Дети… просто хотят прикоснуться ко мне и обнять меня. Дети просто влюбляются в мою личность и иногда это доставляет мне неприятности», – цитирует Guaradian короля поп-музыки.

    Газета New York Post также сообщила, что Джексон на записях говорит, что покончил бы с собой, если бы ему сказали «Майкл, ты больше никогда не увидишь ни одного ребенка».

    До оправдания Джексону были предъявлены обвинения в растлении мальчика, опаивания его алкоголем, опьянении несовершеннолетнего с целью издевательств, а также в заговоре с целью удержания несовершеннолетнего и его семьи в плену на ранчо Неверленд в Калифорнии.

    Эти обвинения возникли в связи с британским телевизионным документальным фильмом «Жизнь с Майклом Джексоном», который был показан в феврале 2003 года.

    В марте 2005 года Джексон заявил, что эти обвинения стали самым ужасным моментом в его жизни, так как были выдвинуты против него в рамках тщательно продуманного плана по его дискредитации.

    «Я абсолютно, абсолютно невиновен. Пожалуйста, знайте, что прямо сейчас происходит множество преступных сговоров», – говорил Джексон.

    13 июня 2005 года в зале суда города Санта-Мария, штат Калифорния,  присяжные признали Джексона невиновным по всем пунктам обвинения.

    В 2009 году Джексон скончался от того, что власти описали как «острое отравление» сильнодействующим анестетиком пропофолом. Ему было 50 лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Присцилла Пресли назвала Майкла Джексона манипулятором и позёром. Фонд наследников Майкла Джексона в начале 2025 года выплатил 2,5 млн долларов пяти истцам по делу о домогательствах.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Актриса Артамонова стала фигуранткой уголовного дела о драке на парковке

    Актрису Анну Артамонову обвинили в нападении с ножом на парковке в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью после инцидента с ножом на парковке.

    Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела после потасовки на парковке, сообщает РИА «Новости». По словам Артамоновой, конфликт произошел из-за парковочного места с тремя неизвестными мужчинами, которые напали на ее сына и его друга.

    «Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», – рассказала актриса.

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что 2 февраля на Малой Ботанической улице произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников получил телесные повреждения, а родственница пострадавшего 1980 года рождения нанесла ножевое ранение другому участнику конфликта. Всех участников доставили в отдел полиции.

    В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Вопрос о привлечении к ответственности других участников конфликта будет решен после проведения экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью молодого человека.

    45-летняя Артамонова окончила Нижегородское театральное училище в 1999 году, режиссерский факультет ВГИКа в 2010-м и Академию Михалкова в 2023-м. В разные годы она работала в Нижегородском театре «Комедiя», а с 2005 года – в театре Et Cetera, также снимается в кино и занимается режиссурой.

    Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием: «Штрафбат», «Любовники», «Девушка из прошлого», «С небес на землю», «Развод с препятствиями», «Три лодки судьбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция в Москве задержала актера фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста после того, как он избил девушку во время конфликта в квартире.

    До этого гособвинение запросило для актрисы Аглаи Тарасовой три года шесть месяцев условно по делу о контрабанде наркотиков.

    А Нагатинский суд Москвы в октябре назначил актеру Якову Левде наказание в виде трех лет лишения свободы за избиение матери.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения электричества

    Рок-музыкант Кипелов продолжил концерт без электричества в Белгороде

    Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения электричества
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время отключения электричества в белгородском ДК «Энергомаш» рок-музыкант Валерий Кипелов продолжил выступление под акустику при поддержке зрителей.

    Во время выступления Валерия Кипелова в белгородском ДК «Энергомаш» произошел блэкаут, но музыкант не стал покидать сцену и исполнил песни без музыкального сопровождения, передает Ura.Ru.

    По словам очевидцев, концерт продолжался с включенными фонариками и под акустику, а зрители в зале подпевали музыканту.

    Валерий Кипелов выразил благодарность поклонникам и зрителям Белгорода за «единение».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

    Гладков позже сообщил, что в Белгороде постепенно восстанавливают энергообеспечение.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Бондарчук рассказал о работе над ролью Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»

    Tекст: Вера Басилая

    Актер и режиссер Федор Бондарчук в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал, что в новой экранизации «Буратино» показал Карабаса-Барабаса как несостоявшегося артиста с глубокими душевными травмами.

    Федор Бондарчук рассказал о работе над образом Карабаса-Барабаса в новой экранизации сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

    По словам актера и режиссера, его герой – это несостоявшийся артист с серьезными внутренними переживаниями. Бондарчук отметил, что при создании роли учитывал черты режиссера Всеволода Мейерхольда как возможного прототипа персонажа, сообщает «Газета.Ru».

    В интервью для шоу «Дайте сказать!» Бондарчук подчеркнул, что сцену, в которой Карабас-Барабаса закидывают помидорами, он сыграл для взрослых с «травмами».

    «И если зрителю становится его немного жалко – значит, у меня все получилось», – отметил он.

    Кроме того, Бондарчук в выпуске программы объяснил, что успех российских фильмов в новогодние праздники обусловлен продуманной стратегией кинематографистов. По его словам, одновременный выпуск трех сказочных фильмов был осознанным шагом прокатчиков.

    Выпуск шоу с участием Федора Бондарчука уже стал доступен на Rutube и «ВКонтакте».

    Российский фильм «Буратино» за первую неделю проката стал лидером кинопроката, собрав более 1,5 млрд рублей и почти 3 млн зрителей.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из писем к Джеффри Эпштейну упоминается о встрече с будущим участником группы «Иванушки International» на Украине.

    Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

    В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

    Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

    Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Виктория Цыганова прокомментировала спад интереса к концертам Аллы Пугачевой после ее возвращения на сцену.

    По мнению певицы, публика помнит высказывания Пугачевой о соотечественниках, что негативно сказывается на ее востребованности не только в России, но и за рубежом, передает «Газета.Ru».

    Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, Пугачеву даже за границей не хотят видеть на мероприятиях и не готовы платить ей крупные гонорары.

    «Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», – сказала Цыганова.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (0)
    По факту попытки убийства полицейского на Рублевке завели уголовное дело
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
    В Польше разогнали руководство службы госохраны после угона Lexus жены Туска
    Состояние Илона Маска достигло рекордных 852 млрд долларов
    Павел Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    В Красноярске пятеро детей и учитель пострадали от восьмиклассницы с молотком

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Литвы встали на защиту Гагарина

    Литовские дерусификаторы внезапно обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина. А ведь в Прибалтике даже первый космонавт планеты считается «символом тоталитарного режима». Однако случилось еще более неожиданное – местные жители стали сопротивляться попыткам переименовать улицы. И это не единственный подобный пример. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
