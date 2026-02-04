В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича

Tекст: Дарья Григоренко

Информация стала известна после изучения документов, которые были опубликованы Минюстом США. Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, подготовленном для Эпштейна в мае 2012 года, передает РИА «Новости».

В этом обзоре речь шла об участии Макаревича в акциях протеста, проходивших в начале 2010-х годов. Он был отмечен как один из лидеров шествия от Пушкинской площади до Чистых прудов.

В том же материале упоминался и писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Оба они фигурировали в контексте политической активности и участия в публичных мероприятиях оппозиции.

Ранее сообщалось, что упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили содержатся в материалах по делу против обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.