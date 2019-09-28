У Снуп Дога умер новорожденный внук

Умер внук американского рэпера Снуп Дога (Snoop Dogg). Новорожденному было десять дней.

«Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня», – написал отец мальчика Корда Бродус в Instagram, поблагодарив подписчиков за соболезнования.

Он также отметил, что за эти десять дней его ребенок «сделал все, что ему было нужно»: принес в мир любовь и добро.

Сам Снуп Дог после смерти внука опубликовал в соцсети видеоролик, где говорится, что в сложной жизненной ситуации необходимо довериться божьей воле, передает РИА «Новости».

Причина смерти младенца не уточняется.