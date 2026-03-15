Tекст: Ольга Иванова

Брюссель пытается втянуть в долги будущие поколения европейцев ради помощи Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». Он выступил перед участниками «Марша мира» в Будапеште и сделал акцент на последствиях политики Евросоюза для финансового положения жителей стран-членов.

«Войне нужны деньги. А в Брюсселе они закончились. Нужно пополнение. Нужны и деньги венгров. Но даже этого недостаточно. Нужен и кредит. Большой и долгосрочный. И нужна поддержка стран-членов. Наших денег им не хватает, они хотят забрать деньги даже наших детей и внуков. Ради Украины они хотят превратить вас в долговых рабов», – сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, венгерские власти не позволят ограбить свою страну. Он подчеркнул, что Венгрия будет защищать интересы национальной экономики и будущее своих граждан, несмотря на давление со стороны Брюсселя по вопросам финансирования Украины.

Он также призвал жителей Венгрии собраться на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева.