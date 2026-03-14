Орбан призвал венгров выйти на марш против давления Украины

Tекст: Вера Басилая

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж, передает ТАСС. Он обратился к согражданам с призывом выйти 15 марта на «Марш мира» в Будапеште в поддержку правительства и обозначить позицию против попыток Киева запугать Венгрию.

В своем видеообращении Орбан сказал: «Давайте вместе противостоять украинскому шантажу. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский здесь не командует!». Премьер подчеркнул, что Киев устроил нефтяную блокаду, чтобы оказать политическое давление и вынудить Венгрию согласиться на вступление Украины в Европейский союз.

Орбан сообщил, что украинские власти продолжают блокировать доступ венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», хотя они прибыли в Киев для осмотра объекта еще 11 марта. По его словам, такие действия Киева являются признанием работоспособности трубопровода и лишь подтверждают его техническую пригодность для транспортировки российской нефти.

Орбан заявил, что закрытие нефтепровода «Дружба» создает угрозу для венгерского народа и исключает поддержку Киева.

Немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.