  Генсек НАТО признал нехватку вооружений у США и Евросоюза
    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Кремль: Путин занят экономическими вопросами
    Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных
    Дело против Ермака назвали последним предупреждением США Зеленскому
    Генсек НАТО признал нехватку вооружений у США и Евросоюза
    Каллас заявила об отсутствии ускорения европейской оборонки
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    12 мая 2026, 14:44 • Новости дня

    CBS: США и Украина подготовили меморандум по военному сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США и посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума с условиями возможного соглашения о военном сотрудничестве, сообщил канал CBS News.

    По данным CBS News, в рамках документа предполагается предоставление Киеву права экспортировать в США украинские военные технологии, передает ТАСС.

    Согласно информации источников телеканала, проект меморандума является первым шагом к заключению полноценного соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере. Предусматривается возможность организации совместного производства беспилотных летательных аппаратов с американскими корпорациями.

    Ранее Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    12 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

    Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.

    Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.

    Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.

    Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    12 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Мендель: Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского государства Владимир Зеленский настаивал на привлечении тысяч спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей ради спасения стремительно падающих политических рейтингов, сообщила юывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

    Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыла детали работы команды президента в 2019 и 2020 годах, передает издание «Политика Страны».

    По ее словам, политик был крайне недоволен падением рейтингов и требовал активнее продвигать позитивные инфоповоды.

    «Самое главное – нам нужно 1000 говорящих голов. И если 1000 говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят, и люди верят, что есть позитивные вещи», – привела Мендель слова бывшего начальника.

    Сотрудники офиса пытались возражать руководителю, напоминая о невыполненных обещаниях, включая нерешенный вопрос с квартирами для переселенцев из Донбасса. Однако президент отверг критику, подчеркнув, что реальность формируется массовыми заявлениями лояльных спикеров.

    В завершение спора он прямо потребовал организовать работу по лекалам пропаганды Йозефа Геббельса с привлечением тысяч выступающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила об открытом обсуждении местными политиками импичмента Владимиру Зеленскому.

    Экс-чиновница назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.

    Ранее она расценила слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках как жесткий ультиматум Киеву.

    11 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    NYT: США сократили помощь Украине на 99%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    Как отмечает NYT, ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном проходило постепенно и сопровождалось рядом неудач и унижений для украинской стороны, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что уже через месяц после вступления Трампа в должность в Белом доме прошла встреча, во время которой украинский лидер Владимир Зеленский был унижен. Администрация США, по оценке издания, в этот период активно добивалась расположения Москвы, что совпало с резким сокращением поддержки Киева.

    Ранее американский лидер заявил о возможности Украины воевать только благодаря США.

    Газета Politico писала о снижении интереса президента США к Украине.

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    12 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    11 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского обвинили в финансовых махинациях

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшего руководителя президентской администрации на Украине Андрея Ермака заподозрили в крупных финансовых махинациях: правоохранители выявили масштабную схему легализации незаконных доходов через элитную недвижимость, к которой оказался причастен высокопоставленный чиновник, имя которого не упоминается.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку в причастности к отмыванию 460 млн гривен, что эквивалентно 10,4 млн долларов. Теневые схемы реализовывались при возведении премиального жилья в киевском пригороде, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины», – сказано в опубликованном в Telegram-канале САП сообщении.

    Местные издания предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке, так как имя подозреваемого в сообщении ведомства не указано.

    Днем ранее украинские журналисты сообщали о проведении следственных действий в отношении Ермака силами Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.

    Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    12 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Следователи НАБУ завершили обыски в доме Ермака
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака – экс-главы офиса Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк сообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски в доме Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Он написал в своем Telegram-канале: «Пока вы спали… ничего не произошло. Ну, обыски у Ермака дома завершились и все».

    Парламентарий добавил, что теперь ожидается назначение даты суда по избранию меры пресечения Ермаку, который считается соратником Зеленского. По его словам, заседание может состояться через несколько дней.

    Ранее, вечером 11 мая, Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. По информации НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, раскрыта организованная группа, занимавшаяся легализацией 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом.

    Обвинение предъявлено по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины – «легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». По этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Железняк сообщил об обысках по месту жительства Ермака.


    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    12 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал недвижимость в поселке Козин под Киевом по делу об отмывании средств, в котором фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о земельных участках и недостроенных объектах, связанных с делом под условным названием «Династия».

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео, где подтверждается решение суда. В нем уточняется, что арест на имущество наложен после ходатайства НАБУ.

    Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обвинила бывшего главу офиса Зеленского в легализации средств при возведении элитного жилья под Киевом. Украинские СМИ сообщают, что речь идет об Андрее Ермаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские следователи завершили обыски в доме Андрея Ермака.

    Ермака заподозрили в крупных финансовых махинациях.

    Мирошник объяснил дело против Ермака игнорированием сигналов Вашингтона.

    12 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    «Страна.ua»: Зеленскому после отставки грозит уголовное дело о коррупции
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После завершения полномочий глава Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в центре крупного коррупционного расследования, что ставит под угрозу его политическое будущее, пишут украинские СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский может быть привлечен к уголовной ответственности по делу о коррупции после ухода со своего поста, передает издание «Страна.ua».

    «Возможное участие Зеленского косвенно подтверждается на опубликованных НАБУ пленках», – говорится в публикации.

    Журналисты отмечают, что в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины глава государства может проходить под кодовым обозначением R1. Другие фигуранты расследования также скрыты за шифрами: R2 означает бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака, R3 – бизнесмена Тимура Миндича, а R4 – экс-министра Алексея Чернышова.

    Пока политик находится в должности, он защищен президентским иммунитетом от уголовного преследования. Однако после потери полномочий расследование может быть возобновлено, что существенно снижает шансы действующего лидера на переизбрание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски в доме экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

    Обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников продемонстрировали прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах.

    Фигурирующий в скандальном деле бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым проблемы с поставкой бронежилетов для ВСУ.

    12 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    На Украине предъявили новые обвинения по делу Ермака

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские правоохранители привлекли к ответственности новых подозреваемых за легализацию 10,4 млн долларов через строительство элитного жилья в Киевской области.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения новым фигурантам громкого расследования, передает РИА «Новости».

    Ранее в легализации средств при возведении недвижимости обвинили бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.

    «НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы, уличенной вчера на легализации добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах», – говорится в заявлении ведомства. По данным местных изданий, среди обвиняемых числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также бизнесмен Тимур Миндич.

    Следствие утверждает, что с 2021 по 2025 год злоумышленники отмыли свыше 460 млн гривен  (10,4 млнадолларов). Деньги направлялись на строительство четырех частных резиденций и спа-зоны на площади около 8 гf в селе Козин.

    Значительную часть средств, почти 9 млн долларов, провели через подконтрольную одному из коммерсантов финансовую структуру. Изначально эти финансы были получены благодаря коррупционным схемам в компании «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен.

    Следователи Национального антикоррупционного бюро завершили обыски по месту жительства бывшего главы президентского офиса.

    Высший антикоррупционный суд арестовал фигурирующую в материалах расследования элитную недвижимость в поселке Козин.

    12 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

    Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из украинского плена возвращены на родину более 3,7 тыс. российских военнослужащих, говорится в документах, подготовленных ко встрече уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с президентом России Владимиром Путиным.

    Кроме того, установлена судьба 9 083 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена.

    В ходе встречи Москалькова сообщила о передаче Украиной семи детей в Россию, а также рассказала о пребывании 22 тыс. человек в ПВР в России. Кроме того, омбудсмен сообщила о сохранении жилья 20 тыс. семей валютных ипотечников.

    Главное
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump
    В Грузии состоялась интронизация патриарха Шио Третьего
    Устроивший стрельбу на Кубани школьник купил пистолет вместе с матерью
    Главреда «Дождя» Дзядко приговорили к восьми годам колонии
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

