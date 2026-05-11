    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня

    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    11 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами объясняет усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО, заявила вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» Бочоришвили сказала, что инициатива Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Ереване на саммите Европейского политического сообщества «легко объяснима».

    «Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

    «Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», – заявила Бочоришвили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский инициировал встречу с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе в Ереване. После этих переговоров глава правительства Грузии выразил готовность максимально восстановить двусторонние отношения. Грузинские эксперты объяснили активность украинского лидера на Южном Кавказе поиском поддержки.

    10 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Переброшенная для доукомплектования украинская бригада «Форпост» столкнулась с высокими потерями в результате ошибочного дистанционного минирования со стороны сослуживцев.

    Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.

    В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.

    Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.

    Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не демонстрируют готовности к мирному диалогу, что в случае эскалации конфликта ставит под удар безопасность всего континента, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

    Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

    Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

    Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.

    10 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Минобороны Латвии возглавит работающий на Украине полковник

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне инцидента с рухнувшими беспилотниками оборонное ведомство Латвии возглавит полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работает на Украине.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидента с падением беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    На его место предложена кандидатура полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работает на Украине.

    «Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», – сообщила глава латвийского правительства.

    По ее мнению, недавнее падение беспилотников продемонстрировало неспособность политиков в руководстве оборонного сектора обеспечить безопасность воздушного пространства. Силиня подчеркнула, что такая ситуация недопустима, особенно на фоне увеличения военного бюджета страны до почти 5% ВВП.

    Ранее в латвийском Резекне беспилотник разбился на территории объекта хранения нефтепродуктов.

    Несмотря на заявления Спрудса о том, что дрон мог быть украинским, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста.

    Кроме того, в конце марта в Латвии уже падал и взрывался украинский беспилотник, ответственность за который Рига также пыталась возложить на Москву.

    Отметим, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс уже объявил об уходе с поста из-за инцидента с беспилотниками.

    11 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины воспользовались режимом прекращения огня для переброски элитных подразделений и иностранных наемников в Харьковскую область Украины.

    «Воспользовавшись перемирием, враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77 оаэмбр и полка (ранее батальона) «Р.У.Г». корпуса «Хартия», укомплектованного в том числе иностранными наемниками», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня 10 мая, однако украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося удары артиллерией и беспилотниками.

    На Харьковском направлении в районе Казачьей Лопани замечено патрулирование автомобилями с символикой ООН и Красного Креста, которые, вероятно, использовались ВСУ для подвоза материальных средств и провокаций.

    На Липцовском направлении украинские войска попытались контратаковать после огневой подготовки, но российские силы нанесли комплексное поражение, заставив их отступить. На Волчанском направлении ВСУ продолжают укреплять позиции вдоль дороги Старый Салтов – Великий Бурлук. В районе Шестеровки заградительные отряды ВСУ убили двух украинских солдат, пытавшихся самовольно покинуть позиции.

    В Сумском районе украинские штурмовики пытались форсировать реку Псел, несколько военнослужащих утонули. В Краснопольском районе штурмовая группа ВСУ была уничтожена в ходе стрелкового боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    11 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политик Рене Штадткевиц избран бургомистром в федеральной немецкой земле Бранденбург, он стал уже четвертым руководителем региональной администрации от «Альтернативы для Германии» по всей стране по итогам прямых выборов, пишет Tagesschau.

    Как указывает Tagesschau, «Рене Штадткевиц из АдГ станет новым мэром Цеденика» (город в земле Бранденбург). Кандидат заручился поддержкой 58,4% граждан уже в первом туре при явке 52,8%, передает РИА «Новости».

    Победитель стал первым в истории земли Бранденбург бургомистром от АдГ. В масштабах всей Германии он оказался четвертым представителем политической силы на посту главы местной администрации. Первые два мэра и один глава района от АдГ были избраны на местных выборах в 2023 году.

    До 2010 года Штадткевиц состоял в Христианско-демократическом союзе, однако позже покинул ряды объединения. Спустя несколько лет он предпринял неудачную попытку создать собственную партию. К «Альтернативе для Германии» политик присоединился в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее АдГ заняла второе место на земельных выборах в Бранденбурге. Уровень поддержки данной оппозиционной фракции среди граждан достиг рекордных 28%.

    10 мая 2026, 21:11 • Новости дня
    Киев сообщил о передаче Москве списков на обмен пленными «тысяча на тысячу»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена по формуле «тысяча на тысячу» при содействии американских партнеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Киев передал Москве списки на обмен военнопленными по формуле «тысяча на тысячу», передают «Вести». Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Политик отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя гарантии проведения процедуры. По его словам, обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в настоящее время находится на стадии подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев согласовали прекращение огня до 11 мая.

    Российские и украинские службы начали сверку списков военнопленных.

    Российская сторона получила от Киева встречный документ по формуле «тысячу на тысячу».

    10 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Украинский министр признал катастрофическое сокращение населения

    Tекст: Антон Антонов

    Численность населения на Украине в настоящее время сократилась примерно до 22-25 млн человек, заявил украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

    «Это катастрофа», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Стоит отметить, что еще в конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила данные о том, что итоги исследований за 2024 год показывали от 28 млн до 30 млн жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание European Conservative заявило о риске масштабного демографического коллапса на Украине. Британский журналист Уилл Ллойд оценил текущую численность населения страны примерно в 20 млн человек. Украинский демограф Александр Гладун сообщил о ежегодном сокращении числа жителей на 1,15 млн человек.

    11 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарушили перемирие более 23 тысяч раз
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска в последние сутки соблюдали режим прекращения огня, однако украинские силы неоднократно нарушали перемирие, они потеряли сотни человек, сообщило Минобороны.

    Российские военные зеркально реагировали на атаки противника в зоне проведения специальной военной операции, указало ведомство в Max. В период действия режима прекращения огня украинская сторона нарушила перемирие более 23 тысяч раз.

    Подразделения группировки «Север» поразили силы противника в Сумской области, а в Харьковской области были атакованы несколько бригад ВСУ. На этих направлениях украинские войска потеряли до 90 человек. Группировка «Запад» в ДНР нанесла урон двум бригадам противника, уничтожив более 90 бойцов и западную артиллерию.

    Наибольшие потери украинская армия понесла на направлениях действий группировок «Юг», «Центр» и «Восток». Там отражены многочисленные атаки штурмовых групп, а общие потери ВСУ превысили 695 военнослужащих. Группировка «Днепр» в Запорожской области ликвидировала до 45 солдат противника.

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 85 украинских беспилотников. С начала спецоперации уничтожено более 144 тыс. дронов, 671 самолет и 284 вертолета противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. К 9 мая вооруженные формирования противника нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    11 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Каллас: В ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Евросоюза в конце мая проведут консультации по поводу возможных тем для переговоров с российской стороной, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Нам сначала (перед переговорами) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая), на которой мы обсудим предложения», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    Отмечается, что встреча глав МИД ЕС пройдет 27-28 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности Брюсселя к диалогу при благоприятных обстоятельствах.

    В феврале Каллас обещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта.

    10 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Власти Ирландии разработали план возвращения украинских беженцев домой

    Ирландия подготовила схему по возвращению украинских беженцев на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Дублин прорабатывает механизмы для отправки приехавших украинских граждан обратно, рассматривая в качестве главного стимула прямые финансовые выплаты.

    Правительство европейского государства прорабатывает варианты возвращения украинских беженцев на родину, передает РИА «Новости». Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган подчеркнул, что Киев крайне заинтересован в обратном приезде своих граждан.

    Ранее газета Sunday Times писала о планах властей ввести денежные выплаты за отъезд. «Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», – заявил глава Минюста. При этом чиновник отказался преждевременно раскрывать детали программы и подтверждать информацию о финансовых стимулах.

    В начале мая стало известно о подготовке плана по выселению 16 тыс. беженцев из государственного жилья. Заместитель министра внутренних дел Колм Брофи уточнил, что процедура начнется в августе и продлится около шести месяцев.

    Всего убежище в Ирландии получили более 125,7 тыс. человек с Украины. В данный момент в предоставленных государством квартирах проживают 19,2 тыс. украинцев, хотя в ноябре 2023 года этот показатель достигал рекордных 60 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирландии запланировали выселение 16 тыс. украинских беженцев из государственного жилья.

    Дублин ранее предложил переселенцам финансовую помощь до 10 тыс. евро за возвращение на родину.

    11 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Аналитик Меркурис констатировал провал антироссийской политики Запада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Слова президента Владимира Путина об украинском урегулировании и отношениях с Евросоюзом продемонстрировали крах попыток западных стран ослабить Москву, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Высказывания российского лидера ясно указывают на провал этой стратегии, сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    «Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали», – подчеркнул аналитик.

    Он добавил, что глава государства четко изложил бескомпромиссную позицию по разрешению украинского кризиса и возможностям нормализации диалога с западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило это предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    10 мая 2026, 20:17 • Новости дня
    Техников авиации ВСУ перебросили в штурмовики под Харьковом

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащих украинской авиационной комендатуры отправили служить в расчеты беспилотников и штурмовые группы, перебросив на харьковское направление.

    Бойцов 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины перевели в штурмовые и беспилотные подразделения, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, эти отряды были направлены на харьковское направление.

    Ранее указанные военные занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области. «Отвечавших ранее за обслуживание авиационной техники украинских националистов перевели в боевые подразделения, сформировав из них расчеты БПЛА и штурмовые группы», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перевело на боевые должности около двух тысяч военных воздушных сил.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок раскритиковал отправку авиатехников в пехотные части.

    Военнослужащих полка связи ВВС Украины направили воевать в составе штурмовых отрядов на сумском направлении.

    10 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Министр обороны Латвии ушел в отставку после падения двух дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Глава минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе с поста, связав свое решение с инцидентом с двумя беспилотниками у Резекне.

    Решение покинуть должность Андрис Спрудс принял после падения двух беспилотных аппаратов под Резекне и последующего повреждения местной нефтебазы, передает РИА «Новости». Ранее политик отмечал, что рухнувшие дроны могли принадлежать украинской стороне.

    По информации портала LSM, ссылающегося на правоохранительные органы, инцидент произошел на объекте хранения нефтепродуктов. Латвийская полиция подтвердила, что на территорию предприятия упали два аппарата.

    Свое заявление об уходе министр сделал в ходе транслировавшейся пресс-конференции: «Я принял решение уйти в отставку с поста министра обороны... В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Дроны, иностранные дроны, не должны угрожать безопасности нашего народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил о готовности уйти в отставку из-за несбитых дронов, повредивших нефтебазу под Резекне.

    МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину из-за пролета украинских беспилотников над территорией республики.

    Ранее беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии и повредил четыре пустых резервуара.

    В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»
    Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций
    Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей
    В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы
    Внебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    Роднина возмутилась плачевным уровнем развития российского футбола

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

