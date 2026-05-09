ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.
Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.
За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.
Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.
ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.
Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.
В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.
К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.