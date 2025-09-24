Ральф Нимайер получил временный статус в России и запросил гражданство

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что из-за давления немецких властей был вынужден запросить убежище в России, передает ТАСС.

По его словам, заявление на получение политического убежища он подал в ноябре прошлого года, а временный статус получил в марте. Сейчас он оформляет российское гражданство, так как не может вернуться в Германию из-за аннулирования паспорта и обыска дома в марте 2023 года.

«Да, я подал заявление на получение политического убежища в ноябре прошлого года и получил временный статус в марте. Сейчас я подал заявление на получение российского гражданства, поскольку не могу вернуться в Германию, так как мой паспорт был аннулирован, а мой дом обыскали еще в марте 2023 года», – подчеркнул политик.

Нимайер также добавил, что преследования со стороны немецких властей касаются любого оппозиционного лидера, который не выступает против России и не поддерживает НАТО. Давление на него усилилось после призывов к правительству Олафа Шольца открыть трубопровод «Северный поток – 2».

Ранее Нимайер предположил, что НАТО может использовать обвинения в глушении GPS-сигналов из Калининградской области как повод для провокации.

До этого политик выразил восхищение масштабом московского парада и отметил значимость участия молодежи и ветеранов. Нимайер также назвал санкции Евросоюза против России безумием, приносящим ущерб промышленности Европы и закрывающим европейским компаниям доступ к российскому рынку.