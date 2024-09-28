ISU продлил отстранение российских конькобежцев от международных стартов

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС. Решение было принято по итогам заседания совета ISU, которое состоялось 27 и 28 сентября.

Источник сообщил, что заседание завершилось без принятия решения об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. Это означает, что они остаются вне пределов крупных международных стартов, организуемых ISU, на неопределенный срок.

Ранее российские спортсмены уже сталкивались с временным отстранением от международных соревнований по решению различных спортивных организаций. Сейчас неясно, когда и при каких условиях они смогут вернуться к соревнованиям на международной арене.

Накануне трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев принял решение о допуске российских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям еще летом. Однако почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник не подтвердил эту информацию и предложил обратиться за разъяснениями к Родниной.