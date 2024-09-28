«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
ISU продлил отстранение российских конькобежцев
ISU продлил отстранение российских конькобежцев от международных стартов
Международный союз конькобежцев (ISU) решил продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС. Решение было принято по итогам заседания совета ISU, которое состоялось 27 и 28 сентября.
Источник сообщил, что заседание завершилось без принятия решения об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. Это означает, что они остаются вне пределов крупных международных стартов, организуемых ISU, на неопределенный срок.
Ранее российские спортсмены уже сталкивались с временным отстранением от международных соревнований по решению различных спортивных организаций. Сейчас неясно, когда и при каких условиях они смогут вернуться к соревнованиям на международной арене.
Накануне трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев принял решение о допуске российских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям еще летом. Однако почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник не подтвердил эту информацию и предложил обратиться за разъяснениями к Родниной.