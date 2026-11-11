Делегация России вылетела в Москву после переговоров в Абу-Даби

Tекст: Валерия Городецкая

Российская делегация отправилась в Москву после завершения консультаций с американской и украинской сторонами в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

Трехсторонние переговоры проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую группу из пяти членов делегации и шести экспертов возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Источник сообщил о достижении соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров о континентальной безопасности.