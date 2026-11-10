В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.0 комментариев
Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности
Путин заявил о необходимости нарастить оборонный потенциал ОДКБ
Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности, глава российского государства заявил об этом в приветствии участникам Международного форума ОДКБ, которое зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.
«Государствами-членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией», – цитирует приветствие Путина РИА «Новости».
Президент отметил участие в форуме представителей органов власти, военных ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов.
В ходе заседаний участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению стабильности в регионе. Глава государства выразил уверенность в востребованности инициатив форума на практике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в совместных заседаниях ОДКБ.
Путин указал на важность использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности.