Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте

Россиянка Галина Бегим завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Tекст: Мария Иванова

Спортсменка в финале показала результат 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье – американка Сьюзан Гилл (25,000), передает РИА «Новости».

Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе.

В пятницу российский самбист Демид Волков получил золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.