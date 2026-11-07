Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте
Россиянка Галина Бегим завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте
Российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине.
Спортсменка в финале показала результат 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье – американка Сьюзан Гилл (25,000), передает РИА «Новости».
Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе.
В пятницу российский самбист Демид Волков получил золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.