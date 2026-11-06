Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.
«Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.
В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.