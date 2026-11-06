Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.