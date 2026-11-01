Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Четыре района Киева остались без воды из-за отключения электричества
В четырех районах на правом берегу Днепра в Киеве начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания водопроводного объекта, сообщило предприятие «Киевводоканал».
В четырех районах Киева на правом берегу Днепра начались перебои с водоснабжением в связи с обесточиванием одного из городских водопроводных объектов, передает ТАСС со ссылкой на предприятие «Киевводоканал».
Снижение давления зафиксировано в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов. Ожидается, что ряд жилых домов может временно остаться без водоснабжения.
Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве. В Минэнерго Украины отметили, что наиболее сложная ситуация с подачей электричества из-за повреждения энергообъектов сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. В пятницу Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.