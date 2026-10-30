Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лантратова предложила ежемесячно передавать гуманитарную помощь в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям города Алешки в Херсонской области.
«Выступили с просьбой о том, чтобы теперь такая гуманитарная помощь была организована регулярно, вот, например, ежемесячно», – цитирует Лантратову ТАСС.
Она отметила, что не все люди могут выехать из города в силу разных семейных причин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова рассказала о возможности жителей Алешек беспрепятственно выехать в сторону России или Украины. Она сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.
Лантратова совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала жителям Алешек несколько десятков тонн гуманитарной помощи.