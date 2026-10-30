Лантратова предложила ежемесячно передавать гуманитарную помощь в Алешки

Tекст: Денис Тельманов

«Выступили с просьбой о том, чтобы теперь такая гуманитарная помощь была организована регулярно, вот, например, ежемесячно», – цитирует Лантратову ТАСС.

Она отметила, что не все люди могут выехать из города в силу разных семейных причин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова рассказала о возможности жителей Алешек беспрепятственно выехать в сторону России или Украины. Она сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Лантратова совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала жителям Алешек несколько десятков тонн гуманитарной помощи.