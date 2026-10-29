МИД: Лавров назовет катализаторы международной напряженности на G20 в США

Tекст: Елизавета Шишкова

В ведомстве уточнили, что фокус в выступлениях министра будет сделан на отказ некоторых держав признать формирование новых центров силы. Лавров также укажет на использование экономического оружия для борьбы с оппонентами, в том числе санкций, торговых войн и разрывов цепочек поставок. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Подтвердим нашу позицию, что процветание народов может быть обеспечено только при условии поддержания открытого характера мировой экономики, в том числе за счет пресечения недобросовестной конкуренции и широко применяемых Западом неоколониальных практик», – добавили в МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об участии Сергея Лаврова во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» в Атланте.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио допустил присутствие российского министра на встрече «Группы двадцати».

В середине месяца Сергей Лавров заявил о кардинальной трансформации международных отношений.